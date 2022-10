Pedro Sánchez pede maioria absoluta: “Espanha precisa de um Governo estável e duradouro”

Após o comunicado da Casa Real Espanhola, Pedro Sánchez lamentou esta terça-feira que não tenha sido possível avançar com uma solução de Governo, defendendo que fez “todos os possíveis” com vista a esse objetivo e que Espanha necessita de um executivo “estável“ e “duradouro”.

O chefe do Governo em funções deixou ainda um apelo aos espanhóis para deixarem claro o rumo que pretendem para o país nas próximas eleições agendadas para 10 de novembro. Ou seja, um pedido de maioria absoluta.

“Acabaram as consultas com os partidos e o resultado é claro: não há uma maioria no Congresso que garanta estabilidade. Não há bases suficientes, nem garantias para avançar com uma investidura que poderia falhar. Espero que os espanhóis concedam ao PSOE a maioria parlamentar para que não haja mais bloqueios a partir de 10 de novembro”, declarou Pedro Sánchez em conferência de imprensa a partir do Palácio de Moncloa, em Madrid.

O primeiro-ministro espanhol afastou por completo a possibilidade de o PSOE alcançar um acordo com os outros partidos até terça-feira, altura em que termina o prazo para a dissolução do Parlamento. “Penso que é importante que não se criem falsas expectativas”, sublinhou Pedro Sánchez, sustentando ainda que todos os partidos devem dar explicações aos cidadãos nos próximos dias.

“Espanha não necessita de um Governo para uma investidura, mas sim um Governo para a legislatura. Espanha não precisa de qualquer tipo de Governo, mas sim de um Governo estável e duradouro, que tenha uma legislatura estável com um apoio parlamentar amplo e sólido”, defendeu o governante.

Questionado sobre uma possível demissão, Pedro Sánchez recusou liminarmente esse cenário, lembrando que é o representante da força política que foi mais votada no Parlamento. “É preciso reconhecer a legitimidade do partido que venceu as eleições”, realçou.

O chefe do executivo espanhol em funções teceu ainda duras críticas ao líder do Podemos, Pablo Iglesias, ao líder do Ciudadanos, Albert Rivera espanhol, que inviabilizaram uma solução governativa.

“Tentei por todos os meios, mas tornaram isso impossível. Eu propus um Governo de coligação ao líder do Podemos, mas ele recusou. O senhor Iglesias vai a a caminho de um recorde: nunca houve na Europa um partido de esquerda que vetou por quatro vezes em cinco anos um Governo socialista”, acusou o governante, afirmando ainda que “o Partido Ciudadanos não é liberal nem do centro”.

Referindo-se ao PP espanhol, Pedro Sánchez lamentou ainda que “uma força política que já governou o país” tenha também bloqueado uma solução governativa e não tenha garantido a “estabilidade”.

No fundo, sublinhou o primeiro-ministro espanhol, foram duas forças políticas conservadoras e um partido de esquerda que decidiram bloquear a formação do Governo que os espanhóis votaram. “Espanha está a atravessar cinco anos de forte instabilidade. O que temos feito é assumir o resultado eleitoral. Mas o que fazem as outras forças políticas?”, questionou Sánchez.

“Para que a governabilidade do nosso país não estivesse condicionada pelos independentistas necessitávamos da abstenção do PP e do Ciudadanos. Mas lamentavelmente os conservadores espanhóis pouco têm a ver com os europeus que optaram por não entender-se”, rematou.