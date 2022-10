Migrações. Dois mortos e 14 desaparecidos em naufrágio ao largo da Tunísia

Pelo menos duas pessoas morreram e 14 estão desaparecidas depois de uma embarcação que transportava migrantes se afundar na costa da Tunísia, anunciou a Guarda Nacional tunisina.

O porta-voz da Guarda Nacional, Houssameddine Jbabli, indicou à agência noticiosa Associated Press que as autoridades resgataram esta terça-feira nove pessoas do barco e estão à procura de outras perto da cidade costeira mediterrânea da Tunísia, Sfax.

Jbabli disse ainda que as patrulhas da guarda costeira da Tunísia detiveram 192 pessoas e impediram dez embarcações que tentavam levar migrantes para a Europa nos últimos dois dias.

Todos os detidos são tunisinos, exceto três iraquianos.

Os esforços intensificados contra a migração ilegal surgiram quando a Tunísia mobilizou mais de 100 mil agentes de segurança em todo o país para as eleições presidenciais de domingo.

A Tunísia é uma fonte de migrantes e um ponto de trânsito para outros migrantes africanos que procuram chegar à Europa.