Frigoríficos solidários crescem em Paris e querem expandir-se pelo mundo

Imagine um frigorífico com uma porta de vidro em que todas as empresas ou membros da comunidade podem colocar produtos que não vão consumir. E todos aqueles que passam por lá e precisarem os podem levar para casa. A ideia passou da teoria à prática e em dois anos tornou-se um enorme sucesso em França. O objetivo é duplo: combater a fome e o desperdício alimentar.

Dounia Mebtoul, de 27 anos, é a mentora desta iniciativa que nasceu em junho de 2017 em Paris. A empreendedora social diz que se inspirou num projeto semelhante que conheceu em Londres enquanto esteve a estudar na capital britânica.

A Cantina do 18.º bairro de Paris, atrás do Sacre Coeur, foi o primeiro espaço do projeto solidário, que foi inaugurado há dois anos na cidade da Luz num restaurante que pertence à mãe de Dounia. Atualmente existem 38 espaços em França que acolhem os frigoríficos solidários, 19 dos quais em Paris. E a expectativa é que esse número duplique até ao final do ano.

Cerca de meia centena de pessoas desloca-se por dia a cada um dos espaços que acolhe frigoríficos solidários. Os perfis são vários – desde sem abrigo, a estudantes ou famílias que vivem numa situação de precariedade.

“Há pessoas que chegam a vir aqui três vezes por dia. Ninguém tem que se justificar. Se alguém passar por uma fase mais difícil, o que pode acontecer a todos, pode beneficiar com este projeto”, explicou Dounia Mebtoul em entrevista ao “Parisien.”

Existem algumas regras para a colocação de produtos nestes frigoríficos solidários: os produtos têm que estar dentro do prazo de validade e bem acondicionados. Além disso, tem que ser garantida a limpeza e a manutenção dos frigoríficos.

A impulsionar esta iniciativa está o financiamento de 15 novos frigoríficos solidários em Paris, no valor de 1300 euros cada, no âmbito do Orçamento Participativo. O próximo passo, segundo a mentora, consistirá em exportar o projeto para outros países espalhados pelo mundo.

Por cá, foi lançado um projeto semelhante em dezembro de 2016 no exterior da sede da junta de freguesia do Muro, em Trofa, uma iniciativa da equipa da Cruz Vermelha local, que se expandiu depois a outras freguesias do distrito do Porto.