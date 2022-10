Espanha deverá ir novamente a eleições. Rei não avança com candidato à investidura

É um impasse político ainda sem fim. O rei de Espanha anunciou esta terça-feira que não há condições para avançar com uma solução de Governo, após os líderes do PP e do Ciudadanos terem recusado o apoio a um executivo liderado por Pedro Sánchez.

Em comunicado, a Casa Real espanhola refere que Felipe XVI transmitiu esta noite à presidente do Parlamento, Meritxell Batet Lamana, que não propõe um candidato à investidura, como consequência das consultas previstas no artigo 99º da Constituição, que decorreram entre os dias 16 e 17 de setembro.

“Após receber as informações dos representantes designados pelos partidos políticos com representação parlamentar, o rei constatou que não existe um candidato que conte com os apoios necessários para que o Parlamento, nesse caso, conceda a sua confiança”, pode ler-se no comunicado.

As consultas do monarca com os líderes dos partidos espanhóis visavam colocar fim ao impasse político – que se arrastava desde as eleições gerais que decorreram em abril – e evitar a convocação de eleições.

Felipe VI quis ouvir esta terça-feira os líderes do Ciudadanos, do PP (Partido Popular) e do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), após se ter reunido com os líderes dos outros partidos com assento parlamentar com vista ao “início de uma legislatura sem necessidade de ir a eleições” e à “possibilidade de ter um Governo estável.”

O prazo para a dissolução do Parlamento termina no próximo dia 23 de setembro. Até lá ainda é possível chegar a um acordo a fim de evitar que sejam agendadas novas eleições para o dia 10 de novembro.

