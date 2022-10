Eleições ou não? Rei de Espanha termina esta tarde consultas com os líderes partidários

Cumprindo a ronda de consultas com os partidos com assento parlamentar, o Rei de Espanha recebe esta tarde os líderes do Ciudadanos, do PP (Partido Popular) e do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), as três últimas forças que lhe falta ouvir. Felipe VI procura uma solução que desbloqueie o atual impasse político e evite a marcação de eleições para 10 de novembro.

O primeiro a chegar ao Palácio da Zarzuela será Albert Rivera, dos Cidadãos. O encontro está agendado para as 16h30 (15h30 em Lisboa), seguindo-se o presidente do PP, Pablo Casado (pelas 17h15 locais) e, por fim, o secretário-geral do PSOE e presidente interino do Governo, Pedro Sánchez (marcado para as 18h).

Concluída a segunda ronda de consultas, o Rei comunicará à presidente do Parlamento, Meritxell Batet, a decisão tomada: a proposta de um candidato para tentar formar Governo, ou a impossibilidade de o fazer, por não existirem condições que garantam a investidura.

Segundo o jornal “El País”, que cita fontes próximas da Zarzuela, a Casa do rei emitirá um comunicado.

Com o prazo para a dissolução do Parlamento cada vez mais próximo - expira a 23 de setembro – a realização de nova consulta eleitoral apresenta-se como o cenário mais provável.

Um encontro entre os presidentes do PP e do Cidadãos, para explorar a possibilidade de uma abstenção dos dois partidos espanhóis numa investidura do primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, terminou sem um compromisso explícito dos populares.

Ao final da manhã, à saída da audiência com Felipe VI, Pablo Iglesias (do Podemos) deixou uma mensagem aos jornalistas: “Pedro [Sánchez] tem duas propostas. O razoável é que opte por uma delas. Querer ser primeiro-ministro a troco de nada não sei se é o mais razoável”. O líder partidário voltou a reafirmar a sua disponibilidade para formar um governo de coligação.