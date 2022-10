Ataque em comício no Afeganistão mata pelo menos 26 pessoas. Presidente escapa ileso

O Presidente afegão Ashraf Ghani escapou ileso a uma explosão que ocorreu esta terça-feira num comício de campanha em que participava, em Charikar, na província de Parwan, no norte do Afeganistão. O ataque fez pelo menos 26 vítimas mortais e feriu outras 42 pessoas, conta a BBC.

Ghani estava presente no local no momento da explosão mas está a salvo e não foi atingido pela detonação da bomba, segundo confirmou o porta-voz da campanha, Hamed Aziz, à Associated Press.

Abdul Qasim Sangin, responsável pelo hospital local, confirmou que há mulheres e crianças entre as vítimas.

"A maioria das vítimas serão civis. As ambulâncias ainda estão a chegar e o número de mortos poderá aumentar", disse Sangin à Reuters.

O atentado, que ainda não foi reivindicado, terá ocorrido à entrada do local onde decorria o comício.

Estes ataques têm ocorrido um pouco por todo o país que se prepara para ir a votos nas eleições presidenciais no dia 28 de setembro.

Uma segunda explosão ocorreu esta terça-feira capital, Cabul, perto da zona verde, onde se situam o Ministério da Defesa, a embaixada norte-americana e a sede da NATO. Este ataque também não foi reivindicado, mas os talibãs fizeram saber recentemente que vão intensificar a sua campanha contra o Governo afegão e as forças internacionais por forma a dissuadir os cidadãos de votarem nas eleições presidenciais de 28 de setembro, onde Ghani é recandidato a um novo um mandato de cinco anos.

Na semana passada, o Presidente norte-americano Donald Trump anunciou abruptamente o fim das conversações com os talibãs, onde se procurava chegar a um acordo que permitisse aos EUA a retirada das tropas americanas que ainda permanecem no Afeganistão.

"O Governo [afegão] parece determinado a prosseguir com estas eleições e enviou mais de 70 mil elementos das forças de segurança pelo país para assegurar que o sufrágio tenha lugar", afirmou o correspondente da Al-Jazeera, Rob McBride.

No entanto, ao contrário do que aconteceu há cinco anos, em que 7000 assembleias de voto estiveram operacionais durante o ato eleitoral, o número deverá rondar este ano as 5000.

