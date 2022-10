Venezuela condena atentado contra petrolífera na Arábia Saudita

O Governo venezuelano emitiu esta segunda-feira um comunicado condenando as "ações violentas" ocorridas sábado contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita, e advertindo que tais ações podem afetar a paz da região e a economia mundial.

"O Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, em nome do Governo e do povo venezuelano, condena firmemente as ações violentas ocorridas nas instalações de Abqaid e Khurais, no Reino da Arábia Saudita, a 14 de setembro", explica.

O documento, divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano, sublinha que "a Venezuela faz votos para que o respeito, a paz, o diálogo político e o entendimento prevaleçam na região do Golfo.

O comunicado refere um "apelo a travar a perda de vidas humanas o que poderia incidir na paz da região do Oriente Médio e na economia mundial", prossegue.

Segundo o governo de Caracas, "o povo e o Governo da Venezuela reafirmam a solidariedade com o povo e o Governo da Arábia Saudita afetados por tão lamentáveis ações violentas e reitera o apelo à paz e ao entendimento".

No sábado, aviões não-tripulados ('drones') atingiram instalações da petrolífera Aramco no leste da Arábia Saudita. O ataque, que foi reivindicado pelos rebeldes Huthis do Iémen, atingiu a maior instalação de processamento de petróleo do mundo e um grande campo de petróleo, provocando grandes incêndios numa zona vital para o fornecimento global de energia.

Os Huthis, apoiados politicamente pelo Irão, grande rival regional da Arábia Saudita, reivindicam regularmente lançamentos de mísseis com 'drones' contra alvos sauditas e afirmam que agem como represália contra os ataques aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen em guerra desde 2015.