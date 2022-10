Utilização do Facebook e outras redes sociais tem efeitos negativos sobre a saúde mental

São já às centenas os estudos sobre os efeitos das redes sociais, em especial o Facebook, na saúde mental mas também física dos utilizadores, mas a metodologia utilizada no estudo realizado dois investigadores de faculdades norte-americanas acaba por distingui-lo dos demais. Holly Shayka, professora na Universidade da Califórnia, em San Diego, e Nicholas Christakis, investigador em Yale, acompanharam 5.208 utilizadores do Facebook durante dois anos enquanto estes utilizavam a rede social, como parte de um estudo da Gallup.

Os resultados, obtidos com base numa avaliação ao bem-estar emocional e físico (neste caso foram utilizados parâmetros como o Índice de Massa Corporal) dos utilizadores, mostram que, “enquanto as redes sociais do mundo real foram associadas positivamente ao bem-estar geral”, o uso do Facebook “foi associado negativamente ao bem-estar geral”.

Dizem ainda os investigadores, num artigo sobre o estudo publicado na “Harvard Business Review”, que estes resultados “revelaram-se particularmente fortes no que diz respeito à saúde mental, “tendo a maioria das ferramentas utilizadas para medir a utilização do Facebook durante o ano previsto uma deterioração da saúde mental no ano seguinte”.

Ainda de acordo com o estudo, as relações virtuais e a pertença a uma comunidade online têm um impacto negativo sobre a saúde dos utilizadores e a sua longevidade. Além das comparações negativas entre utilizadores, a utilização frequente do Facebook e outras redes sociais tende a significar menos tempo para outras atividades e a criar uma ilusão de proximidade.

Segundo os investigadores, os resultados mostram que há uma “perda dos benefícios de estar em comunidade”, uma vez que “os encontros e conversas reais são substituídas pelo Facebook e outras redes sociais” - e o mesmo acontecendo quando se está em grupo mas atento unicamente ao telemóvel e às publicações de “amigos” na rede social.