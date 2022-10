Rohani diz que rebeldes “estão apenas a defender-se” dos ataques sauditas

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, considerou esta segunda-feira que os ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita, reivindicados por rebeldes Houthis, foi "apenas uma defesa" devido aos bombardeamentos sauditas.

"O Iémen é alvo de bombardeamentos diários e o povo do Iémen é obrigado a responder. Eles estão apenas a defender-se", disse Rohani em Ancara, num encontro com os seus homólogos da Rússia e da Turquia para discutir a situação na Síria.

Os rebeldes Houthis, que reivindicaram os atentados de sábado contra instalações petrolíferas sauditas, ameaçaram hoje lançar novos ataques contra objetivos na Arábia Saudita, um país que intervém na guerra no Iémen desde 2015.

A ação contra as duas refinarias da gigante petrolífera saudita Aramco, líder mundial, reduziu a produção de petróleo em cerca de 5,6 milhões de barris por dia e fez com que o preço do petróleo disparasse.

O porta-voz da coligação militar liderada pela Arábia Saudita que intervém no Iémen contra os rebeldes Houthis afirmou hoje que as armas usadas no ataque contra instalações de petróleo na Arábia Saudita são de origem iraniana. Riade já declarou que tem "vontade e capacidade" de reagir à agressão.

A guerra no Iémen intensificou-se em março de 2015 com a intervenção da coligação árabe liderada por Riade e apoiada pelos Estados Unidos contra os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão.