Putin propõe à Arábia Saudita que compre mísseis russos para evitar novos ataques

O Presidente russo, Vladimir Putin, propôs esta segunda-feira à Arábia Saudita que adquira um sistema de mísseis antiaéreos russos para defender o seu território, após os ataques que atingiram as suas infraestruturas petrolíferas durante o fim de semana.

"Estamos prontos a ajudar a Arábia Saudita para que possa proteger o seu território. Poderemos fazê-lo da mesma forma que já foi concretizada pelo Irão, que comprou os sistemas de mísseis russos S-300, e da mesma forma feita pela Turquia, ao comprar os sistemas de mísseis russos S-400", declarou Putin em Ancara. Estas armas "vão seguramente proteger todas as instalações de infraestruturas na Arábia Saudita", acrescentou.

Putin falava em Ancara, onde participou na quinta cimeira trilateral sobre a Síria, com o anfitrião e Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o líder do Irão, Hassan Rohani.

A coligação militar dirigida pela Arábia Saudita no Iémen, e que intervém desde 2015 no país vizinho, afirmou esta segunda-feira que as armas utilizadas neste ataque, que provocaram uma queda para metade da produção saudita de petróleo (5,7 milhões de barris por dia, cerca de 6% do fornecimento mundial) e os receios de uma escalada militar entre Washington e Teerão, foram fabricados no Irão.

Os ataques com drones foram reivindicados pelos Huthis, apoiados pelo Irão e que controlam a maioria do norte do Iémen, incluindo a capital Sanaa. Na sequência da guerra civil iniciada em 2014, os sauditas e alguns aliados promoveram uma intervenção militar em apoio ao governo estabelecido em Aden (sul).

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, considerou que considera não existir qualquer prova que este "ataque sem precedentes contra o abastecimento energético mundial" seja proveniente do Iémen.

Washington acusa o Irão de estar na origem destes ataques. Mas Teerão, através do porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Moussavi, considerou estas acusações "absurdas" e "incompreensíveis". Por sua vez, a Rússia apelou hoje à comunidade internacional "que não retire conclusões precipitadas" após estes ataques.