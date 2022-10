Observadores da União Europeia elogiam clima de normalidade nas eleições tunisinas

O chefe da equipa de observadores que a União Europeia destacou para as eleições tunisinas, Fábio Castaldo, elogiou o clima de normalidade que caracterizou a primeira volta das segundas eleições presidenciais em democracia, realizadas no domingo.

Em declarações aos jornalistas, Castaldo só destacou o estranho caso do empresário da comunicação social Nabil Karoui, que teve de fazer campanha eleitoral desde a cela de prisão onde está detido desde o dia 23 de agosto por um suposto caso de corrupção.

O político italiano, que sublinhou que a Tunísia é um país que já ganhou uma certa experiência democrática graças às consultas prévias, garantiu que a União Europeia acredita que todos os candidatos devem competir em igualdade de circunstâncias.

"A União Europeia atribui uma importância fundamental às raízes da democracia na Tunísia e queremos que este dia de eleições seja uma grande celebração da democracia, como nas eleições anteriores", afirmou.

De acordo com o responsável, houve 100 observadores da União Europeia que estiveram distribuídos por 41 assembleias de voto, espalhadas pelos 27 distritos eleitorais regionais, que "encontraram um bom ambiente e uma boa conformidade com os procedimentos em quase todas as mesas de voto".

Como em ocasiões anteriores, a União Europeia enviou uma missão de observação eleitoral à Tunísia, composta por dez especialistas eleitorais e 28 observadores de longo prazo, destacados desde o dia 04 de setembro.

Outros 28 observadores a curto prazo mobilizaram-se neste domingo em todas as províncias do país.

Dois candidatos antissistema, um deles preso, são os escolhidos para disputar uma segunda volta das eleições presidenciais na Tunísia, cuja primeira volta ficou marcada por uma elevada abstenção e uma participação de 45%, segundo dados preliminares.

Esses dados apontam para a vitória do jurista Kais Saied, um intelectual independente favorável à pena de morte e que é contra a homossexualidade, e do magnata da comunicação social Nabil Karoui, atualmente em prisão preventiva por um alegado crime de corrupção, para disputarem a segunda volta, que deverá realizar-se em data ainda a definir, em 13 ou 20 de outubro.

Segundo alguns dos institutos de sondagem privados tunisinos, o universitário independente Kais Saied passou esta primeira volta com 19% dos votos, à frente do empresário Nabil Karoui, que conquistou 15% dos eleitores.