O 'terceiro polo' da Terra está a derreter

Chamam-lhe o terceiro polo do globo terrestre e está a derreter - a grande velocidade. Situado na plataforma tibetana a 6740 metros de acima do nível do mar, os glaciares no sopé da cadeia montanhosa Meili já perderam um quarto do gelo desde 1970 e o pior está para vir. Concentrando a maior quantidade de neve e de gelo depois do Ártico e do Antártico, dois terços dos seu glaciares podem desaparecer nos próximos 80 anos, revela um relatório agora publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), citado pelo Guardian.

Os cientistas avisam que no final do século esta camada de gelo em torno do Kawagebo, uma montanha sagrada para os budistas, terá derretido severamente e nada pode já ser feito. Mesmo que se cumpram as metas do acordo internacional para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o degelo é agora irreversível.

Esta “torre de água gelada” da Ásia alimenta 10 dos maiores rios do mundo, entre eles o Ganges e o Mekong, e dos quais dependem diretamente – através da água que bebem, que usam na agricultura ou para produzir energia - 1,6 mil milhões de pessoas.

Esta região do planeta não tem tido a atenção que o degelo nos polos Norte e Sul têm tido. Uma previsão errada veiculada pelo próprio IPCC, em 2007, antecipando o fim de todos os glaciares dos Himalaias até 2035, terá contribuído para uma desvalorização da situação. Tal como as dificuldades de acesso. Situando-se num local sagrado para os locais, o acesso ao glaciar de Mingyong, no sopé da montanha Kawagebo, está vedado aos cientistas e tem de ser estudado apenas com recursos a fotografias tiradas sucessivamente ao longo do tempo para medir a retração do gelo.

Tal como está a acontecer nos polos, o aumento da temperatura média global do planeta ajuda a explicar o desaparecimento dos glaciares. Só que no caso da plataforma tibetana os efeitos fazem-se sentir mais rapidamente pela altitude a que se encontra.

Mesmo que o aumento da temperatura no planeta fique abaixo de 1,5 graus Celsius, a subida na região rondará os dois graus. Os efeitos já se fazem sentir na diminuição da queda de neve. Comparando com há quatro décadas, registam-se agora menos quatro noites frias por ano e sete mais noites quentes, escreve o The Guardian. “Esta é a crise climática de que não se fala”, alerta um cientista-chefe de uma organização internacional baseada em Katmandu.