Estudo sobre temperatura dos testículos de carteiros vence o Ig Nobel 2019

Uma investigação sobre as diferenças de temperatura entre o testículo direito e o esquerdo ganhou o prémio principal no Ig Nobel. Realizados anualmente em Harvard há quase três décadas, os Ig Nobel são uma festa anual para os cientistas, e não só, celebrando "feitos que primeiro fazem as pessoas rir, e depois pensar".

O vencedor deste ano é uma equipa da Universidade de Toulouse, em França, que resolveu medir a temperatura dos testículos de carteiros franceses, repetindo o exercício a espaços regulares durante algum tempo. A conclusão do estudo: o testículo da esquerda é mais quente, mas só quando o carteiro está com o uniforme vestido.

Outro estudo premiado foi um que tentou determinar por que é que coçar dá tanto prazer e em que partes do corpo isso é mais verdade (resposta: o tornozelo, o braço e as costas). Como noutros temas, este tem um lado sério, explicou o líder do estudo ao "Guardian", pois há quem desenvolva uma comichão crónica que pode levar a feridas e a dores.

Quanto ao tema do estudo anterior, também tem eventuais implicações de saúde, pois a temperatura dos testículos pode afetar a fertilidade.

Houve ainda quem se dedicasse a investigar se ter uma caneta na boca torna as pessoas mais felizes (sim, porque as faz sorrir), quanta saliva diária gera uma criança de cinco anos (meio litro), se a pizza pode proteger da morte (o resultado foi inconclusivo), a chamada lei da urinação (os mamíferos aliviam-se em cerca de 21 segundos) e em que país as notas de bancos transmitem mais micróbios infecciosos (a Roménia).

Outra originalidade do prémio é que todos os concorrentes pagam as suas próprias viagens para estar presentes, e o prémio, entregue por recipientes dos verdadeiros prémios Nobel, é uma nota de um milhão de milhões oriunda do Zimbabué. Obviamente sem valor, está bem longe do sólido milhão que os Nobel a sério rendem a cada um dos seus vencedores.