EUA confirmam morte de filho de Bin Landen

O governo norte-americano garante que um dos atuais responsáveis pelo grupo terrorista Al-Qaida está morto. Hamza bin Laden tem cerca de 30 anos e é filho de Osama bin Laden. "Morreu numa operação antiterrorista dos EUA na região do Afeganistão/Paquistão."

Em comunicado, a Casa Branca explica que "a morte de Hamza bin Laden não apenas priva a Al-Qaida de importantes habilidades de liderança e conexão simbólica com seu pai, como prejudica importantes atividades operacionais do grupo". O anúncio ocorre apenas três dias após o 18.º aniversário do 11 de setembro de 2001, quando a Al-Qaida perpetrou o maior ataque terrorista da história dos EUA.

Hamza estava ao lado de seu pai no Afeganistão antes dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos EUA classificou Hamza como um terrorista global em 2017, depois de este ter reivindicado atos terroristas em capitais ocidentais e de ter ameaçado vingar-se dos americanos pela morte de seu pai.

Devido ao crescente papel de Hamza bin Laden, o Governo dos EUA aumentou os esforços para localizá-lo. No início deste ano, ofereceu uma recompensa por qualquer informação que pudesse levar à sua identificação, localização e captura.