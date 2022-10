‘Brexit’: Boris ressuscita May

O homem que equiparou o acordo de saída firmado entre Theresa May e a União Europeia (UE) a um “cagalhão que não vale a pena polir” pode estar prestes a ressuscitar esse documento para não ter de pedir novo adiamento do ‘Brexit’.

Boris Johnson ajudou duas vezes a chumbar no Parlamento as propostas da antecessora (votou a favor, à terceira, frisando que era “horroroso” e que só o fazia para que o ‘Brexit’ não morresse) mas, quando o primeiro-ministro do Reino Unido se sentar para almoçar com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, segunda-feira no Luxemburgo, poderá levar na manga uma versão (pouco) revista do mal-amado pacto.

