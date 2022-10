Número de mortos em Espanha devido ao mau tempo sobe para quatro

As autoridades espanholas confirmaram a quarta vítima mortal devido ao mau tempo e às cheias no sul de Espanha, conta o “Guardian”. O carro da vítima foi encontrado submerso em lama e água, na província de Granada.

O temporal já tinha feito três vítimas mortais: dois irmãos morreram quando foram arrastados no carro pela força da água em Caudete, Albacete, na quinta-feira; na madrugada desta sexta-feira, um condutor que entrou com o seu carro num túnel alagado em Almeria também não conseguiu escapar com vida.

Almeria, Valência, Alicante e Múrcia acordaram esta sexta-feira, novamente, debaixo de forte precipitação pelo segundo dia consecutivo, e a Proteção Civil espanhola acionou já esta manhã o alerta vermelho para a região das ilhas Baleares. A situação que está a preocupar mais as autoridades neste momento é a rápida subida do rio Segura, que já começou a transbordar nas localidades de Orihuela e Beniel.

No início desta sexta-feira, o Presidente do Governo de Espanha tweetou: “Uma noite dura e intensa. Várias localidades continuam em alerta pelas chuvas torrenciais. Tristemente lamentamos uma terceira vítima mortal em Almería. Todo o meu carinho para as famílias dos falecidos e todos os afetados por este temporal”, escreveu Pedro Sánchez.