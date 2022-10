Mau tempo. Três pessoas morreram devido às fortes chuvas em Espanha

A chuva continua a cair no sul de Espanha. Pelo menos uma pessoa morreu em Almeria, devido à precipitação intensa e às inundações que já forçaram o encerramento do aeroporto e de algumas escolas naquela província espanhola. O temporal já fez três vítimas mortais: dois irmãos morreram quando foram arrastados no carro pela força da água em Caudete, Albacete, na quinta-feira. Na madrugada desta sexta-feira, um condutor que entrou com o seu carro num túnel alagado em Almeria também não conseguiu escapar com vida.

Almeria, Valência, Alicante e Múrcia acordaram esta sexta-feira, novamente, debaixo de forte precipitação pelo segundo dia consecutivo, e a Proteção Civil espanhola acionou já esta manhã o alerta vermelho para a região das ilhas Baleares. A situação que está a preocupar mais as autoridades neste momento é a rápida subida do rio Segura, que já começou a transbordar nas localidades de Orihuela e Beniel.

De acordo com a agência de notícias Efe, que cita fonte municipal, um homem morreu depois do veículo em que viajava ter ficado preso num túnel. Esta notícia foi confirmada esta sexta-feira pelo próprio primeiro-ministro, Pedro Sánchez, através da sua conta de Twitter: “Uma noite dura e intensa. Várias localidades continuam em alerta devido às chuvas torrenciais. Tristemente lamentamos uma terceira vítima mortal em Almería. Todo o meu carinho para as famílias dos falecidos e para todos os afetados pelo temporal”.

Segundo o jornal "El País", quando a polícia local de Almería procedia a trabalhos para encerrar o túnel na estrada de Níjar, em Los Molinos, durante a madrugada desta quinta-feira, dois carros entraram a alta velocidade no interior do túnel e ficaram presos. Um elemento da polícia atirou-se então à água para tentar resgatar os condutores de cada um dos veículos, mas apenas conseguiu retirar um deles com vida. Ainda de acordo com as autoridades, a vítima terá menos de 50 anos e é provavelmente de origem subsariana.

Horas antes, as chuvas intensas causadas pela passagem de uma depressão atmosférica (Depressão Isolada em Níveis Altos) arrastaram o carro em que seguiam dois irmãos, de 61 e 51 anos, em Caudete, município na província de Albacete. Não sobreviveram.

Escolas encerradas e meio milhar de desalojados

O aeroporto de Almeria, na Andaluzia, continua encerrado por causa da chuva intensa e esta manhã já houve cancelamento de voos. De igual modo, foram suspensas as atividades escolares em Almeria e noutros municípios vizinhos.

Esta sexta-feira perto de 500 pessoas foram retiradas das suas casas e perto de 40 estradas nacionais e outras centenas de estradas secundárias permanecem cortados.

"A situação é dramática. Não falamos de uma zona concreta, falamos de toda a região de Múrcia", disse à rádio Cadena SER o presidente daquela região autónoma, Fernando López Miras. Também nesta região não há aulas a decorrer e foram fechados centros de apoio a idosos, instalações desportivas e centros culturais e de lazer.

Depois de acionada, durante a tarde de quinta-feira, emergência de nível 2, o governo regional viu-se obrigado a pedir ajuda da Unidade Militar de Emergências que respondeu com o envio de 90 efetivos durante a noite, para ajudar na coordenação do dispositivo de emergência.

Notícia corrigida no título e no 5.º parágrafo, às 11h44