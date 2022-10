Rei de Espanha reúne-se na próxima semana com partidos para tentar formar governo

O rei de Espanha encontra-se na próxima semana com os líderes dos partidos políticos para determinar se há um candidato viável para formar governo e evitar novas eleições este ano.

A Casal Real anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que as conversações serão nos dias 16 e 17 de setembro e que, se o rei Felipe VI antevir que nenhum candidato conseguirá a maioria entre os 350 membros da Câmara de Deputados, convocará eleições para 10 de novembro.

Esta será a segunda ronda de consultas que Felipe VI manterá com os partidos desde as eleições de 28 de abril.

A primeira ronda decorreu entre 5 e 6 de junho.

Nessa altura, Felipe VI designou o presidente do Governo em funções, Pedro Sánchez, como candidato.

No entanto, a investidura foi rejeitada em julho pelo parlamento, tendo o Rei anunciado então que não iniciaria consultas imediatamente para dar tempo aos partidos antes de voltar a convocá-los.

O prazo para a formação de governo é dia 23 de setembro.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, e a coligação Unidas Podemos (esquerda) estão em negociações para tentar chegar a um compromisso que viabilize a formação de governo, mas se o impasse se mantiver, o rei Felipe VI deverá marcar eleições, as quartas legislativas no espaço de quatro anos.

O PSOE foi o partido mais votado nas eleições de 28 de abril último, mas com menos de 30% dos votos precisa do apoio de outras formações políticas, sendo essencial o apoio do Unidas Podemos.