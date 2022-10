Fotografia no Google Maps resolve mistério de desaparecimento ocorrido há 22 anos

Visto pela última vez a 7 de novembro de 1997 à noite, num ‘club’ em Lontana, Florida, William Moldt nunca regressou a casa, mantendo-se o seu desaparecimento um mistério durante 22 anos. O caso foi agora esclarecido, graças a uma fotografia do Google Maps.

Os restos mortais de Moldt, que tinha 40 anos à data do desaparecimento, foram recuperados no dia 28 de agosto, depois de a polícia ter retirado do fundo de uma lagoa um carro que alguém vislumbrou numa foto ao fazer uma pesquisa de um itinerário no Google.

O corpo estava no interior do carro afundado e foi identificado cerca de uma semana depois. Apesar de, à época, ter sido aberta uma investigação, nenhuma pista fora encontrada sobre o possível destino de William Moldt, um homem calmo, conhecido por não ter uma vida social particularmente intensa, e que testemunhas garantiram ter visto sair sozinho do ‘club’, cerca das 23h, sem sinais de ter bebido demais.

À namorada, numa chamada cerca das 21h30, teria dito apenas que não tencionava demorar-se.

Mais de duas décadas depois, a polícia reconhece que é impossível reconstituir o que aconteceu. O mais provável é que Moldt tenha perdido o controlo do carro, indo parar ao lago, disse à CNN fonte da autoridade local.

Quanto à fotografia que tornou possível fechar o caso, estava visível desde 2007, mas nunca chamou a atenção de ninguém. O homem que acabou por reparar no ‘pormenor’ ainda recorreu a um drone para confirmar com novas fotos a existência do que parecia um carro no fundo do lago. Só depois contactou a polícia.