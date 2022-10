Bebé de dois anos fecha vidro do carro e mata a mãe

Uma jovem bielorrusa de 21 anos morreu depois de ter sido "garrotada", na expressão das autoridades, quando procurava retirar do carro a sua filha de dois anos através de uma janela meio aberta. A certa altura a criança carregou no botão que a fechava, apertando as artérias do cérebro de Yulia Sharkom a ponto que o cérebro da jovem sofreu danos irreversíveis.

"A jovem estava com a sua família em casa de um amigo na vila de Staroe Sel", explicou depois um porta-voz da polícia. "O seu marido encontrou-a inconsciente, com o pescoço preso na janela da porta esquerda da frente no seu carro de família". Partiu a janela e retirou-a, chamando logo por socorro, mas já não foi a tempo. No hospital constatou-se a gravidade da situação, com "sinais de asfixia mecânica e traumas".

Oito dias depois, Sharkom faleceu. Tinha acabado de festejar os seus 21 anos, na presença de amigos. A bebé de dois anos era uma das suas duas filhas; a outra tem quatro anos. Agora o pai de ambas, Artur, vai ter de as proteger sozinho.