“Objetivo Independência” mas com partidos desavindos. Catalunha assinala esta quarta-feira o seu dia nacional

A porta-voz do Governo da Catalunha, Meritxell Budó, insta os cidadãos a saírem à rua esta quarta-feira para “recuperar direitos e liberdades” no dia em que se assinala a resistência catalã durante o Cerco de Barcelona, que terminou a 11 de setembro de 1714.

“11/9/2019: Este ano também não é um dia normal. É comemorado, mais uma vez, num contexto de violação de direitos e liberdades, às portas de uma decisão que só será justa se resultar em absolvição. Hoje, mais do que nunca, vamos defender a liberdade! Bom Diada”, escreveu a porta-voz no Twitter.

A marcha anual desta tarde será a oitava organizada ininterruptamente desde 2012 para comemorar o “Diada”, o Dia Nacional da Catalunha. Os independentistas catalães, cada vez mais divididos após a tentativa de secessão de há dois anos, deverão medir forças na grande manifestação de Barcelona a pouco tempo de se conhecer a sentença judicial contra os seus dirigentes, escreve o diário espanhol “El País”.

“Os povos fazem parte dos Estados por vontade ou por imposição”

Na véspera, o líder catalão, Quim Torra, insistira no “direito a decidir” como a única possibilidade para resolver o conflito político. “Se ainda não somos livres, é porque não terminámos o caminho. Os povos fazem parte dos Estados de duas maneiras: por vontade ou por imposição, por adesão ou por repressão. Só há uma maneira de resolver este dilema, que é o exercício do direito à autodeterminação”, defendeu.

Numa mensagem publicada no Twitter já esta quarta-feira, Torra escreveu que os catalães voltarão a exercer o seu direito à autodeterminação.

A manifestação do Diada, que deverá ser bastante participada à semelhança dos últimos anos, será marcada pela falta de unidade dos partidos independentistas, ainda que os organizadores se esforcem por agir de forma coesa, refere o “El País”. O Juntos pela Catalunha e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) partilham o objetivo de alcançar a independência mas diferem radicalmente no modo de o fazerem, acrescenta o jornal.

Tribunal Superior mantém datas do julgamento de Torra

De facto, vários históricos da ERC já expressaram publicamente o seu desacordo com a Assembleia Nacional Catalã e com a forma como está a ser planeada a concentração deste ano. No entanto, as formações políticas tentam minimizar as suas diferenças para não desencorajarem a mobilização promovida pela Assembleia Nacional e pela associação cultural de cariz político Òmnium, sob o lema “Objetivo Independência”.

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anunciou entretanto que mantém as datas do julgamento de Torra por desobediência para 25 e 26 de setembro. O líder catalão tinha pedido um adiamento por esses dias coincidirem com o debate de política geral no Parlamento. O tribunal contra-argumentou que não havia registo de ações do presidente da Generalitat (o Governo da Catalunha) naquelas datas. Torra deu a entender que não comparecerá ao julgamento, o que não impede que este se realize.

A festa regional catalã de 11 de setembro recorda a queda de Barcelona em 1714 perante as tropas do rei Filipe V durante a Guerra da Sucessão Espanhola. A manifestação, que em anos anteriores ultrapassou um milhão de participantes, começará simbolicamente às 17:14 na Praça de Espanha, em Barcelona.