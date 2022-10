Líder da Al-Qaida pede ataques ao Ocidente no discurso do 11 de Setembro

O líder da Al-Qaida, Ayman al-Zawahri, pediu esta quarta-feira aos muçulmanos que ataquem alvos dos Estados Unidos, europeus, israelitas e russos, no dia em que se assinala o 18.º aniversário dos atentados às Torres Gémeas em Nova Iorque. A Associated Press refere que o SITE - Intelligence Group, que rastreia a atividade 'on-line' de grupos jiadistas, informou que, através de um vídeo, Ayman al-Zawahri, de 68 anos, também critica os "retrocessos" da jihad.

Al-Zawahri refere-se a ex-jiadistas que mudaram de opinião na prisão e consideram os ataques do 11 de Setembro inaceitáveis, porque civis inocentes foram prejudicados. "Se você quer que a 'jihad' se concentre apenas em alvos militares, os militares norte-americanos estão presentes em todo o mundo, do leste ao oeste", afirmou o líder da Al-Qaida, acrescentando que os países "estão repletos de bases americanas, com todos os infiéis e a corrupção que espalham".

Os atentados de 11 de setembro de 2001 mataram quase 3.000 pessoas. Nesse dia, dois aviões atingiram o World Trade Centre, um o Pentágono e outro caiu na zona rural da Pensilvânia.

O discurso de Al-Zawahri foi gravado num vídeo de 33 minutos e 28 segundos produzido pela Fundação Sahab Media do grupo. Al-Zawahri tornou-se líder da Al-Qaida após o assassinato de Osama bin Laden, em 2011, em Abbottabad, no Paquistão.

Hoje, o Presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou a promessa de intensificar os combates contra os talibãs no Afeganistão, ao assinalar os 18 anos dos atentados de 11 de setembro numa cerimónia no Pentágono.