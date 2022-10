Esfaqueamento causa pelo menos cinco feridos na Florida

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um esfaqueamento múltiplo que ocorreu junto de um complexo industrial na cidade de Tallahassee, no estado norte-americano da Florida.

“O ataque aconteceu pelas 8h37 locais (13h37 em Lisboa). As autoridades responderam a um alerta de esfaqueamento no Dyke Industries, um complexo industrial na cidade de Tallahassee”, afirmou o porta-voz do departamento da polícia local, Damon Miller, citado pela CNN.

O principal suspeito já foi detido pelas autoridades, segundo a mesma fonte, não se sabendo ainda se o agressor era um antigo funcionário do complexo industrial que fora despedido há pouco tempo.

Os feridos foram transportados para um hospital local e estão ainda a ser observados por médicos, mas de acordo com as últimas informações, um deles encontra-se em estado grave. Segundo a mulher de uma das vítimas – que se deslocara ao local para ter uma entrevista de trabalho –, o marido foi alvo de cinco golpes com uma arma branca.

As autoridades já anunciaram que vão recorrer às imagens do sistema de videovigilância do local para perceber se há mais suspeitos envolvidos neste ataque.

O complexo industrial Dyke Industries fica situado a cerca de seis quilómetros da Universidade do Estado da Florida.

(Em atualização)