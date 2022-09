Ursula von der Leyen escreveu a Elisa Ferreira. As tarefas e desafios da comissária portuguesa

Ursula von der Leyen escolheu-a para nova comissária europeia para a Coesão e Reformas e na carta onde lhe é explicada a missão, Elisa Ferreira encontra também a descrição dos principais desafios que tem pela frente. Uma orientação para os próximos cinco anos, onde a futura presidente da Comissão Europeia começa por recordar que “a política de coesão da Europa tem um impacto tangível nas vidas de milhões de europeus”.

A carta, assinada por Ursula von der Leyen (leia aqui a versão integral, em inglês) e dada a conhecer esta terça-feira, estipula como tarefa para Elisa Ferreira “assegurar que a Europa investe e apoia as regiões e as pessoas mais afetadas pelas transições digital e climática, sem deixar ninguém para trás à medida que avançamos juntos”.

Em concreto, a nova comissária “deve trabalhar com os co-legisladores para alcançar acordos” em relação aos Fundos de Coesão para o próximo orçamento a longo prazo. “A política futura deve ser moderna, simples de usar e levar a mais investimentos de alta qualidade”, pode ler-se no documento.

Elisa Ferreira deverá também “trabalhar com os Estados-membros para garantir que eles “utilizam de forma efetiva os fundos do orçamento atual, garantindo qa existência de um controlo adequado da despesa”.

“Quero que planeies e apresentes um novo Fundo Justo de Transição”, continua Ursula von der Leyen, “trabalhando de perto com o vice-presidente executivo para o Green Deal Europeu e com o comissário para o Orçamento e Administração”. Um fundo que deverá apoiar as regiões da União Europeia que estão a ser mais afetadas pela transição energética.

Apoiar as reformas estruturais dos Estados-membros com vista a acelerar o investimento destinado a promover o crescimento é outro dos pontos mencionados, ficando nas mãos de Elisa Ferreira a coordenação do apoio técnico a prestar aos Estados-membros “que se estão a preparar para aderir ao euro”.

À comissária portuguesa é pedido também que dê atenção especial ao desenvolvimento sustentável das cidades e áreas urbanas da Europa. “A próxima revisão da Agenda Urbana para a UE é uma oportunidade para percebermos como poderemos trabalhar melhor com as cidades em questões como as alterações climáticas, digitalização e economia circular”, escreve von der Leyen, pedindo que Elisa Ferreira contribua para uma visão a longo prazo sobre as áreas rurais e garanta a plena exploração dos Tratados para as regiões ultraperiféricas.

A missão “não exaustiva nem prescritiva”, diz a carta, que deixa um outro apelo: “Quando houver mais clareza, deveremos estar prontos para abrir o caminho para uma parceria ambiciosa e estratégica com o Reino Unido”.