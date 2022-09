Nova Comissão Europeia: Os super-comissários, os presentes envenenados e um britânico à vista

Ursula von der Leyen fez suspense até ao fim e conseguiu provocar algumas surpresas. Manteve a poderosa pasta da concorrência nas mãos da dinamarquesa Margrethe Vestager, deu uma super-vice-presidência a cada uma das três maiores famílias políticas. E fez do ex-porta-voz da Comissão, Margaritis Schinas, vice-presidente para "a proteção do nosso modo de vida europeu".

Entre os países que podem também argumentar que ficaram com algo que pediram está Portugal. Elisa Ferreira fica com a pasta da Coesão e Reformas, que inclui a parte dos fundos estruturais e de coesão que interessava a António Costa.

Elisa sem vice-presidência mas com duas direções-gerais

No entanto, não consegue nenhuma das oito vice-presidências. Ursula von der Leyen deu três ao Partido Popular Europeu, duas aos Liberais e três aos Socialistas europeus, de forma a refletir o equilíbrio de forças saído das eleições europeias de maio, mas no caso do centro-esquerda, os títulos ficaram nas mãos do holandês Frans Timmermans, do espanhol Josep Borrell e do eslovaco Maros Sefcovic

Elisa Ferreira não será vice e terá acima dela o letão Valdis Dombrovskis, que transita da Comissão Juncker. Na carta que lhe enviou esta terça-feira, Von der Leyen diz que ela "trabalhará sob a orientação do vice-presidente executivo para a Economia". Em compensação, a nova comissária portuguesa terá sob a sua alçada duas Direções-Gerais: a da Política Regional e Urbana - de dimensão importante e que já existe - e a do Apoio às Reformas Estruturais - mais pequena e que será ainda criada.

Entre as novas competências que agradam a António Costa está também a implementação do futuro Instrumento Orçamental para a Convergência e Competitividade - a versão possível do desejado Orçamento para a Zona Euro. No entanto, não se sabe ao certo que dimensão vai ter - fala-se em (apenas) 17 mil milhões de euros - e os finlandeses e holandeses estão empenhados em que tenha a menor dimensão possível. Entre os desafios de Elisa Ferreira está, numa primeira fase, trabalhar com os estados-membros e com o Parlamento Europeu para que haja finalmente acordo, quer para o Instrumento Orçamental quer o Programa de Apoio às Reformas.

Atualmente Portugal recebe cerca de 12 milhões de euros de fundos por dia. O próximo quadro Financeiro plurianual para 2021-27 prevê um corte de 7%, segundo o Tribunal de Contas Europeu, e Elisa Ferreira terá de implementar o que sair da negociação que decorre entre Governos e em que os eurodeputados têm também uma palavra a dizer. A partir de novembro, e enquanto não houver acordo, a comissária terá de trabalhar com todos para alcançar um entendimento. Mitigar ou então justificar o corte poderá estar no horizonte de dificuldades da até agora vice-governadora do Banco de Portugal.

Tal como o Expresso adiantou na semana passada, o pelouro tem ainda uma componente ambiental. A portuguesa será responsável por "desenhar e apresentar o novo Fundo Justo de Transição", para apoiar as regiões mais afetadas pela transição energética, evitando que fiquem para trás durante combate que aí vem às alterações climáticas.

Nesta área trabalhará de perto com o holandês Frans Timmermans, vice-presidente executivo para o "Green Deal", e com o responsável para o Orçamento, o austríaco Johannes Hahn. E é nas ligações a outros comissários, sobretudo os que estão dependentes do co-aval da portuguesa, que Elisa Ferreira poderá colmatar o facto de não ter ficado com qualquer vice-presidência ou pelouro dito de primeira linha, conseguindo por outra via influenciar as maiores pastas.

Três super-comissários

Ursula von der Leyen mexeu na estrutura da atual comissão, reformulou o organigrama, o nome e conteúdo de várias pastas. Criou o cargo de vice-presidente executivo, mas esperava-se que fossem apenas dois, de forma a equilibrar o poder entre o socialista holandês Frans Timmerman e a liberal Margrethe Vestager, que ficaram pelo caminho na corrida à presidência da Comissão Europeia. Acaba por haver mais um.

De acordo com fonte comunitária, o Partido Popular Europeu fez barulho, levando a que o letão Valdis Dombrovskis conseguisse também um título idêntico. São três os super-vice-presidentes com funções de coordenação e cada um fica encarregado de uma das grandes prioridades da agenda de Von der Leyen. Timmermans fica com o "Clima", Vestager com o "Digital" (para além da concorrência) e Dombrovskis com uma pasta de nome elaborado para cativar o cidadão europeu: "Economia ao serviço das pessoas".

A alemã quis ainda com a distribuição das restantes cinco vice-presidências (não executivas) equilibrar as forças norte/sul, este/oeste. Neste jogo de poder, os títulos acabaram por calhar à croata Dubravka Suica, que fica com a "Democracia e Demografia", à checa Vera Jourová, que fica com "Valores e Transparência" e ao grego Margaritis Schinas. Aquele que foi o principal porta-voz da Comissão Juncker, ganha agora novas competências. E dentro da pasta curiosamente intitulada "proteger o nosso modo de vida europeu", terá de coordenar o trabalho para um novo Pacto de Migrações e Asilo.

Presentes envenenado para Itália e Hungria?

Itália queria uma pasta económica e Paolo Gentiloni conseguiu o pelouro que está agora nas mãos do francês Pierre Moscovi. O país que no último ano esteve em braço-de-ferro com a Comissão Europeia, por causa do respeito pelas regras orçamentais, fica agora responsável por garantir que todos os membros do Euro cumprem o Pacto de Estabilidade e Crescimento.

É certo que o Governo de Roma mudou, saíram os nacionalistas da Liga e entrou o Partido Democrático a que pertence Gentiloni. No entanto, o Movimento 5 Estrelas mantém-se na coligação, a situação económica italiana continua a apresentar desafios, Matteo Salvini não deixou de criticar fortemente as políticas de Bruxelas e está na oposição à espera de novas eleições.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Ursula Von der Leyen disse saber "quem é o (novo) ministro das finanças em Itália", numa espécie de referência à credibilidade do ex-eurodeputado de centro-esquerda, Roberto Gualtieri, e na expectativa de que não venha a causar dores de cabeça a Gentiloni. Em todo o caso, também sublinhou que as futuras decisões sobre o Orçamento de Roma serão tomadas por todo o colégio de comissários e não apenas pelo italiano.

A experiência de Gentiloni é mais política do que económica ou financeira, mas Itália acabou por levar a melhor face a Governos que nomearam ex-ministros das Finanças. É o caso da finlandesa Jutta Urpilainen. Indicada por um país pouco ambicioso na Reforma do Euro e sendo ela própria conhecida pela postura dura durante os resgates, acabou por ficar com o pelouro das "Parcerias Internacionais".

Falta agora saber como é que Gentiloni se vai entender com Dombrovskis, por exemplo sobre qual dos dois vai representar a Comissão à mesa do Eurogrupo e nas reuniões do G7. Será o comissário para a Economia ou o vice-presidente para a "Economia ao serviço das pessoas"? Será o ex-primeiro-ministro de Itália ou o da Letónia? Ao que o Expresso apurou a questão não está ainda decidida e os dois terão agora de encontrar-se e falar. A mesma questão colocou-se há cinco anos entre Dombrovskis e Moscovici e o francês levou a melhor.

Quem também está satisfeita é a Hungria, de Viktor Orban. Laszlo Trocsanyi fica com a política de "vizinhança e alargamento". Mas a pasta pode fazer soar alarmes no Parlamento Europeu. É que uma das questões que o comissário terá de verificar é se os países candidatos à adesão respeitam os direitos fundamentais europeus, e Budapeste tem um processo em aberto por alegadas violações do Estado de Direito, lançado justamente pelos eurodeputados.

Parlamento Europeu pode obrigar a mudanças

Os 26 nomeados têm até ao final do mês para estudar a fundo os dossiers que lhes calharam e prepararem-se para as audições nas comissões parlamentares que arrancam após 30 de setembro. Os deputados têm de aprovar a comissão como um todo. E um nome pode em teoria fazer cair toda a equipa. Há cinco anos, por pressão do Parlamento, a Eslovénia viu-se obrigada a alterar a nomeação.

Entre os nomes que podem ainda levantar dúvidas está a francesa Sylvie Goulard, a cargo do Mercado Interno, e o polaco Janusz Wojciechowski, que terá a Agricultura. Ambos por causa de investigações levadas a cabo pelo OLAF, o organismo anti-fraude da União Europeia. No caso da francesa, diz respeito a um alegado uso indevido de dinheiros europeus quando era eurodeputada. Montantes que entretanto devolveu, mas que podem ter sido usados para pagar assistentes que trabalhavam para o partido e não para o Parlamento Europeu.

O caso do polaco também remonta aos tempos em que era eurodeputado, mas os montantes dizem respeito a despesas de viagem não justificadas. Também ele acabou por devolver vários milhares de euros.

Ursula von der Leyen desvaloriza para já a questão. Argumenta que "há sempre a presunção de inocência" e que é preciso esperar pelo desfecho da investigação do OLAF. A alemã não disse que não às nomeações do presidente francês Emmanuel Macron, nem de Varsóvia, mas de certa forma empurra a questão para a avaliação dos eurodeputados.

"Temos uma lista excelente de homens e mulheres", afirma a primeira mulher eleita para presidir ao executivo comunitário e que foi também a primeira a conseguir o feito de ter uma equipa paritária, de 14 homens e 13 mulheres. Mais paritária só se o Reino Único não saísse e nomeasse também uma comissária.

Comissário britânico à vista

A equipa e as pastas foram fechadas no pressuposto de que o Reino Unido sai no dia 31 de outubro, um dia antes de a nova Comissão tomar posse. O primeiro-ministro Boris Johnson não quis nomear ninguém e os 27 aceitaram, sem levantar ondas, mesmo sendo um direito de Londres nomear alguém.

Mas a situação muda se os britânicos ficarem mais tempo. "Se o Reino Unido pedir uma extensão, e se for concedida, de acordo com as regras dos tratados, um comissário terá de ser nomeado e essa pessoa terá uma pasta", afirmou Von der Leyen aos jornalistas.

Não foi a primeira vez que a questão surgiu na sala de imprensa em Bruxelas, mas tem sido sempre respondida de forma redonda. É a primeira vez que a Comissão deixa clara quais são as regras.