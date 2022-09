Argelinos manifestam-se pela 30ª sexta-feira consecutiva e contestam general Gaid Salah

Dezenas de milhares de manifestantes voltaram a percorrer esta sexta-feira as ruas da capital da Argélia e de outras cidades pela 30ª sexta-feira consecutiva, rejeitando a decisão do chefe das Forças Armadas de convocar eleições presidenciais até final de 2019.

Esta manifestação, sob a palavra de ordem "Não às eleições", estava a ser encarada como um teste à capacidade de mobilização do movimento "Hirak", e ainda à reação do general Ahmed Gaid Salah, que esta semana considerou que a data das eleições presidenciais na Argélia para eleger um sucessor de Abdelaziz Bouteflika deve ser anunciada em 15 de setembro. Esta decisão, caso seja concretizada, significaria que a votação deverá ocorrer 90 dias depois, em meados de dezembro.

A Argélia ainda não elegeu um novo presidente após Abdelaziz Bouteflika ter sido forçado a resignar no início de abril por pressão popular e com a contribuição da máxima chefia militar. As eleições de 04 de julho foram aniladas devido à ausência de candidatos.

As manifestações a nível nacional, em particular na capital Argel, iniciaram-se em 22 de fevereiro em protesto contra os planos de Bouteflika -- que raramente surgia em público após um acidente vascular-cerebral em 2013 --, de se candidatar a um quinto mandato.

O seu governo estava assolado pela corrupção, e desde então destacadas figuras do círculo do poder foram detidas, incluindo diversos empresários.

Protesto quer um executivo de transição credível

O "Hirak" exige o afastamento prévio do poder de todos os antigos colaboradores e apoiantes do presidente deposto, incluindo o atual presidente interino Abdelkader Bensalah -- ex-chefe do parlamento e constitucionalmente responsável pela convocação do escrutínio presidencial -- e o general Gaid Salah, antes da realização de qualquer eleição no país magrebino.

O movimento de protesto pretende a formação de um executivo de transição credível, e que permita um escrutínio livre e sem suspeitas de manipulação eleitoral. "Recusamos ser dirigidos por Salah" e "Estamos fartos de generais" foram alguma das frases ecoadas pelos manifestantes, referiu a agência noticiosa Associated Press (AP).

Na ausência de um presidente eleito, Gaid Salah assumiu-se como o "homem forte" do país e tem enviado contínuas mensagens aos argelinos através dos numerosos discursos aos soldados durante visitas a instalações militares, enquanto aumentam os receios de que pretenda um regresso ao antigo sistema.

À semelhança das semanas e meses anteriores, centenas de polícias foram mobilizados para o centro de Argel. Alguns argelinos ostentavam cartazes com a foto de pessoas detidas por "opiniões políticas", outros com a frase em inglês "Não às eleições com gangs".

"Hoje, a multidão é maior que em recentes sextas-feiras... É uma resposta ao discurso de Gaid Salah, referiu em declarações Zine Cherfaoui, comentador do diário El Watan.