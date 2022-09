Antigo Presidente do Zimbabwe Robert Mugabe morre aos 95 anos

O antigo Presidente do Zimbabwe Robert Mugabe morreu na manhã desta sexta-feira aos 95 anos. A causa da sua morte ainda não foi revelada mas a degradação do seu estado de saúde era evidente nas últimas aparições públicas.

Mugabe governou o Zimbabwe com punho de ferro entre 1980 e 2017, nos primeiros anos como primeiro-ministro, depois como Presidente. Há dois anos, membros do seu próprio partido derrubaram-no num golpe e substituíram-no pelo então vice-Presidente e atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.

Nos últimos meses houve relatos de que Mugabe tinha viajado até Singapura para receber cuidados médicos.

Mnangagwa escreveu no Twitter que é com “a maior tristeza” que anuncia “a morte do pai fundador do Zimbabwe e antigo Presidente”.

“Mugabe era um ícone da libertação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e empoderamento do seu povo. A sua contribuição para a história da nossa nação e continente nunca será esquecida. Que a sua alma descanse em paz eterna”, acrescentou.

O partido no poder, União Nacional Africana do Zimbabwe–Frente Patriótica (ZANU-PF, no acrónimo em inglês), cuja liderança já foi de Mugabe e passou para Mnangagwa após a ascensão deste à presidência do país, tem agora um problema em mãos. Mugabe ter-se-á oposto a ser enterrado no National Heroes Acre, um santuário reservado aos heróis de guerra do Zimbabwe e aos colaboradores do desenvolvimento da nação, escreve a publicação eletrónica “iHarare”.

Em 2017, Mugabe, ignorando Mnangagwa, tentava abrir caminho para a sua mulher, Grace, ocupar a presidência. No entanto, o partido não gostou da manobra e acabou por derrubar o homem que dissera que “só Deus” poderia afastá-lo do poder.

Outrora elogiado internacionalmente como a esperança do Zimbabwe, Mugabe deixou um legado sombrio, depois de liderar uma campanha de opressão e violência para se manter no poder e de levar à pobreza um país que antes era conhecido como o celeiro da África Austral. Enquanto o Zimbabwe mergulhava na ruína, Robert e Grace eram atacados por levarem estilos de vida faustosos.