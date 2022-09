Cantora de ópera alerta para discriminação: “As cantoras de ópera são muitas vezes alvo de assédio, 'body-shaming' e 'fat-shaming'”

A soprano americana Kathryn Lewek, estrela de uma elogiada produção da opereta Orfeu no Inferno apresentada no Festival de Salzburgo, não gostou que alguns críticos se tivessem focado na sua forma física. Tendo sido mãe recentemente, ela aumentou de peso, o que se nota. Alguns críticos referiram-se a isso de modo pouco simpático, e um dos menos simpáticos terá sido Manuel Burg, crítico do respeitado jornal alemão "Die Zeit", que a certa altura aludia a "mulheres em cintas apertadas a abrir as pernas", entre outras coisas.

Lewek (que acha que o excesso de peso não prejudicou a sua voz, antes pelo contrário) reagiu no Twitter: "AJUDA! Por favor ajudem-me a passar a palavra. As cantoras de ópera são muitas vezes alvo de assédio, 'body-shaming' e 'fat-shaming' por parte de críticos de ópera. Isto tem de parar. O tempo chegou ao fim para esses brutamontes juvenis. Espalhem a palavra!"

Notando que não é fácil a uma recém-mãe ter uma carreira artística que a obriga a viajar pelo mundo, muitas vezes acompanhada pela família, disse: "Jamais esperei condenações do meu corpo neste momento especialmente vulnerável". Descreveu as palavras de Burg como "humilhantes" e admitiu que a tinham magoado.

"Não me ocorreu que uma crueldade tão grosseira e mesquinha pudesse ocorrer entre pessoas supostamente com um nível alto de educação e cultura nas quais confiamos para discutir e criticar arte na sua forma mais elevada", disse.

As redes sociais também atacaram o crítico, mas ele não se intimidou. Começou por dizer que não se estava a referir a nenhum personagem particular daquela produção, o que é duvidoso. A seguir disse, a propósito de Lewek: "Se ela mostra o seu corpo no palco tem de lidar com ser descrita assim". Considerando-a "um personagem num universo estético", disse que era "meu dever e tarefa como jornalista" descrevê-la como não magra.

"Se ela é assim tão sensível, porque é que se exibe o tempo todo naquela cinta?", resumiu. "É interessante que as mulheres magras no palco tivessem todas vestidos, e as não tão magras como isso tinham roupas onde se via muito do seu peso".

Foi demais para vários colegas de Lewek, entre eles o tenor Anthony Gregory. "Isto é uma desgraça absoluta. Como se o trabalho não fosse já suficientemente duro, as cantoras ainda têm de aguentar idiotas a escrever este lixo. Porque é que seria 'interessante' que todas as 'mulheres magras' no palco tivessem vestidos? Foi um desapontamento?". Dirigindo-se a Lewek, acrescentou: "Lamento muito teres tido de lidar com isso".

A famosa soprano Deborah Voigt foi uma de várias colegas que juntaram a sua solidariedade a Lewek, lembrando que também ela foi alvo de ataques por causa do peso, tendo uma vez chegado a ser despedida por causa disso. Outra cantora notou que não são as intérpretes que decidem os trajes que usam em cada produção.

O comentário mais sintético à atitude de Burg terá vindo do crítico Norman Labrecht.

"Estando num buraco, ele devia realmente parar de cavar", disse.