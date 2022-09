BBC paga 2,2 milhões de euros a Cliff Richards por ter feito um direto “sensacionalista” sobre buscas à sua casa

A BBC vai pagar 2 milhões de libras (2,2 milhões de euros) ao cantor Cliff Richard devido ao modo como cobriu as buscas à casa do cantor em 2014. Richards, atualmente com 78 anos, era acusado por um homem de abusos sexuais que teriam sido cometidos em 1985, mas as suspeitas não se confirmaram.

As buscas aconteceram no contexto da Operação Yewtree, desencadeada após as revelações sobre abusos maciços sobre menores cometidos ao longo de décadas por Jimmy Saville, uma antiga estrela da BBC entretanto falecida. Uma série de pessoas famosas foram acusadas de crimes antigos e presas no contexto dessa operação.

Um jornalista da BBC, Dan Johnson, não só teve conhecimento das suspeitas sobre Richards como foi avisado com um dia de antecedência sobre a hora em que iam decorrer buscas à sua casa no Berkshire, em Inglaterra. Richards, então de férias em Portugal, encontrava-se num hotel quando deparou com a cobertura que a BBC estava a fazer das buscas.

A estação tinha arranjado um helicóptero para esse fim, e durante horas o cantor assistiu em direto. "É difícil explicar às pessoas a sensação", contou mais tarde. "Só voltei a esse apartamento uma vez, para recolher as minhas roupas. Foi pior do que ser assaltado".

As buscas não terão encontrado nada de relevante, mas as suspeitas persistiram durante algum tempo. "Tive quatro anos terríveis e foi horrível", disse Richards. "Não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Foi tumultuoso, emocionalmente esgotante, traumático"

Em 2016, as autoridades anunciaram que o cantor não seria acusado e foi ele que decidiu processar a polícia e a BBC. Uma primeira decisão judicial, em 2017, resultou numa indemnização de 400 mil libras (440 mil euros) atribuída pela polícia do South Yorkshire ao cantor. O caso prosseguiu contra a BBC, e, após uma primeira sentença que mandou a estação pagar-lhe pouco mais de um milhão, chegou agora à sua conclusão, por acordo.

Os tribunais criticaram a cobertura desnecessariamente "sensacionalista" e invasiva da BBC, mas há quem note que o caso poderá tornar mais difícil a cobertura de processos-crime no futuro. O cantor passou entretanto a defender o anonimato das pessoas acusadas por crimes sexuais antes da condenação - do mesmo modo que a lei protege as alegadas vítimas.

Quanto aos 2 milhões agora recebidos, esclareceu que cobrem apenas cerca de metade dos custos que teve com advogados e tribunal ao longo de cinco anos. Os seus advogados reiteraram que ele perdeu bastante dinheiro. Pela sua parte, a BBC declarou-se satisfeita, notando que o seguro cobre essa indemnização para pagar custos legais.

"Foi a coisa mais horrível que jamais aconteceu na minha vida", afirmou o cantor. "A BBC decidiu ser juiz, júri e carrasco".