Washington ofereceu dinheiro a capitão para tentar apreender navio iraniano

Os Estados Unidos ofereceram vários milhões de dólares ao capitão de um navio iraniano acusado de transportar petróleo para a Síria para tentar apreender o petroleiro, confirmou esta quarta-feira o Departamento de Estado norte-americano à agência France-Presse.

O método pouco ortodoxo foi revelado pelo diário britânico Financial Times: o emissário da diplomacia norte-americana para o Irão, Brian Hook, enviou pessoalmente correios eletrónicos ao capitão indiano do "Adrian Darya 1" (antes designado "Grace 1") para lhe propor dinheiro.

"Eu sou Brian Hook (..) trabalho para o secretário de Estado Mike Pompeo enquanto representante dos Estados Unidos para o Irão", escreveu a Akhilesh Kumar em 26 de agosto. "Sou portador de boas notícias", adiantou.

No caso, tratava-se de uma recompensa se aceitasse conduzir o navio - libertado 11 dias antes por Gibraltar depois de ter sido apresado pelas autoridades do território britânico - para um país que o pudesse apreender em nome de Washington.

Quatro dias mais tarde, sem uma resposta positiva, o Tesouro norte-americano sancionou o capitão. "Esses pormenores são exatos", disse à AFP um responsável do Departamento de Estado que não quis ser identificado.

"Entrámos em contacto com vários capitães de navios e com companhias de transporte marítimo para os sensibilizar para as consequências de qualquer apoio a uma organização terrorista estrangeira", adiantou.

Washington suspeita que o petróleo se destinava ao regime sírio de Bashar al-Assad e que a sua venda, proibida pelos Estados Unidos, seria para financiar a Força Qods, unidade especial encarregada das operações no exterior dos Guardiões da Revolução, corpo de elite das forças armadas iranianas.

Os Guardiões da Revolução integram a lista negra norte-americana de organizações terroristas.

Brian Hook anunciou hoje que o Departamento de Estado oferecerá a partir de agora de modo oficial uma recompensa que poderá atingir os 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros) a qualquer pessoa que forneça informações suscetíveis de ajudar a atingir "as operações financeiras dos Guardiões da Revolução e da sua Força Qods". "Isto inclui informações que permitam visar navios como o 'Adrian Darya'", insistiu.

Segundo Hook, o navio "parece dirigir-se" para a Síria, apesar de o Governo iraniano se ter comprometido a não entregar petróleo ao regime de Damasco para conseguir a sua libertação pelas autoridades de Gibraltar.