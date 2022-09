Raul quer ser o primeiro vereador da Argentina com Trissomia 21

Tem o mesmo nome que o pai: Raúl Ruscitto. E aos 29 anos quer seguir o mesmo caminho da política que o pai e também a mãe seguiram. Raúl é um dos candidatos às eleições municipais na Argentina, pela cidade de Laboulaye, em Córdoba. “Quero ser candidato”, disse aos pais ainda em miúdo. E é-o. Raúl Ruscitto tem trissomia 21 (T21) e depois de candidato quer ser o primeiro vereador do país com T21.

Raúl - Rauli ou Raulito, como lhe chamam pela cidade - é o sétimo na lista e por isso, aponta a imprensa argentina, dificilmente será eleito. As sondagens não parecem favoráveis a que o Hacemos consiga eleger sete vereadores para a câmara de Laboulaye. Embora a possibilidade de vir a ser vereador seja baixa, a sua presença na lista é vista como “uma oportunidade, uma hipótese de que seja um porta-voz da pessoas com deficiência”.

“Ele sempre foi militante e sempre insistiu que queria ser candidato. Desta vez, deram-lhe a oportunidade e ele aceitou”, contou ao jornal “La Nation” Alicia Pregno, mãe de Raul e a primeira vice-governadora de Córdoba.

O candidato trabalha todos os dias numa padaria, estudou numa escola de ensino especial e faz parte da “Amanecer”, uma organização que promove a integração de pessoas com deficiência através da prática desportiva. “Está muito feliz, é muito independente”, disse a mãe, que, pelo historial da família no mundo político, garante que Raul está mais do que habilitado a exercer funções. “A nossa família sempre foi muito especial porque respirou sempre muita política. Sempre ouviu e participou. Lembro-me de quando simularam uma eleição na escola e ele ficou muito feliz por poder ir votar”, recordou.

Raúl está em campanha. Já visitou os vizinhos, apresentou as suas propostas, muitas das quais relacionadas com a integração das pessoas com deficiência e com as dificuldades que estas têm diariamente na vida em comunidade. “Como pais, estamos a acompanhar todo o processo que é um grande sonho. Ao mesmo tempo, esta militância é boa para ele e para os seus companheiros.”

De acordo com o “La Nation”, esta não é a primeira vez que uma pessoa com T21 se apresenta à corrida municipal. Há três anos, recorda o jornal, Irina Spósito também foi a votos. Também Daniel López concorreu na cidade de Chimbas e Martina Komacek em Neuquén.

Laboulaye fica no sudeste de Córdoba, tem 21 mil habitantes, que vivem sobretudo da atividade agrícola. As eleições estão marcadas para 15 de setembro. Nesse dia, logo se saberá se o candidato Raul será então o vereador Raul.