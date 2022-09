Fim do projeto de lei de extradição em Hong Kong: o filme dos acontecimentos

Fevereiro: O Gabinete de Segurança de Hong Kong envia um documento ao Conselho Legislativo (Parlamento) da região administrativa especial da China, propondo emendas às leis de extradição. O documento propunha a extradição para outros países, incluindo a China continental, além dos 20 países com os quais Hong Kong já tem tratados.

31 de março: Milhares de pessoas vão para as ruas de Hong Kong em protesto contra o projeto de lei proposto.

3 de abril: O Governo de Carrie Lam introduz emendas às leis de extradição de Hong Kong, permitindo que suspeitos de crimes sejam enviados para a China continental para serem julgados.

28 de abril: Dezenas de milhares de pessoas marcham até ao Parlamento para exigirem o fim das emendas propostas às leis de extradição.

11 de maio: Numa caótica sessão parlamentar, deputados pró-democracia e outros leais a Pequim envolvem-se em confrontos por causa do projeto de lei de extradição.

30 de maio: O Executivo faz concessões, incluindo a limitação do âmbito de crimes extraditáveis, e fá-las refletir no projeto de lei. Os críticos dizem que não é suficiente.

6 de junho: Vestidos de preto, mais de três mil advogados saem às ruas num raro protesto contra a lei de extradição.

12 de junho: A polícia dispara balas de borracha e gás lacrimogéneo durante os maiores e mais violentos protestos em Hong Kong em décadas. Os edifícios governamentais ficam encerrados o resto da semana.

15 de junho: Carrie Lam adia indefinidamente o projeto de lei proposto.

1 de julho: No 22.º aniversário da transferência do domínio britânico para a China, manifestantes invadem o Parlamento, destroem fotografias e pintam as paredes com graffiti.

anthony wallace/afp/getty images

9 de julho: Sob pressão cada vez mais intensa, Lam declara o projeto “morto” e reconhece que o trabalho do Governo na matéria foi “um fracasso total”.

29 de julho: Numa conferência de imprensa inédita, o Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, que está na dependência do Governo chinês, manifesta apoio a Lam, elogia a ação da polícia e afirma que “atos ilegais são atos ilegais”.

30 de julho: Na primeira acusação do género durante estes protestos, 44 ativistas são considerados culpados de provocarem tumultos.

14 de agosto: A polícia e os manifestantes envolvem-se em confrontos no aeroporto internacional de Hong Kong após um segundo dia de voos interrompidos e caos generalizado.

2 de setembro: Lam admite ter causado “um caos imperdoável” ao acender o rastilho da crise política e diz que renunciaria ao cargo se tivesse escolha, de acordo com uma gravação áudio de uma reunião com um grupo de empresários. Com o início de mais um ano letivo, os protestos ganham uma nova forma: o boicote às aulas por milhares de estudantes dos ensinos secundário e superior.

3 de setembro: A chefe do Executivo nega que alguma vez se tenha oferecido para se demitir, em reação à gravação surgida na véspera e divulgada pela agência de notícias Reuters.