Tem 14 anos e confessou ter matado o pai, a madrasta, os dois irmãos e a irmã

Ele tem 14 anos - e por ser menor de idade não foi revelada a sua identidade - e é acusado de ter matado o pai, a madrasta, os irmãos e a irmã. Foi ele que chamou a polícia quando esta segunda-feira a família foi assassinada. Começou por contar que tinha ouvido um tiroteio e só mais tarde, quando foi levado para interrogatório e confrontado com algumas incoerências da sua história, admitiu os cinco crimes de homicídio.

O tiroteio aconteceu na casa da família na cidade de Elkmont, no estado norte-americano do Alabama. As vítimas, de acordo com a polícia local, citada pela CNN, são o pai de 38 anos, a madrasta de 35, o irmão de seis, a irmã de cinco e o mais de novo de seis meses.

A arma do crime foi encontrada à beira da estrada, não muito longe da casa, como se tivesse sido atirada. Aliás, foi o próprio suspeito que terá ajudado as autoridades a encontrar a pistola de 9mm, que era da família e que não estava legalizada.

Era meio da manhã desta segunda-feira quando as autoridades foram chamadas a responder a um tiroteio. Na altura, ao telefone, um jovem dizia que estava na cave e que ouvira tiros no piso superior. Esta versão foi novamente contada aos agentes que estiveram no local. “Disse-nos apenas que correu para a porta e pouco mais informação nos deu”, referiu aos jornalistas Stephen Young, chefe da polícia de Limestone. “Confrontado com algumas inconsistências da sua história, acabou por admitir que disparou sobre os cinco familiares”.

Por agora, o jovem pode enfrentar cinco acusações de homicídio, embora ainda não seja claro como será julgado. “Pode acontecer ser julgado como um adulto e por vários crimes ou/e de crime capital”, acrescenta o responsável pela polícia local. Por agora, vai aguardar pelo desenvolvimento da investigação numa prisão juvenil.

Três das quatro vítimas morreram no local. As outras duas morreram depois, já no hospital.