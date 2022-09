Pelo menos 20 mortos em incêndio em embarcação na Califórnia

Pelo menos 20 pessoas morreram na segunda-feira na sequência de um incêndio numa embarcação próximo do porto da ilha de Santa Cruz, na Califórnia. Segundo o jornal “Los Angeles Times”, há ainda registo de vários desaparecidos.

O “Conception” – que tinha a bordo 39 pessoas – incendiou-se pouco depois de ter partido do porto da ilha de Santa Cruz. Nesta altura, as autoridades prosseguem as buscas com vista à descoberta de eventuais sobreviventes.

Os corpos que já foram recuperados apresentavam sinais de afogamento e, segundo a polícia marítima, a maioria das vítimas estavam a dormir quando começou o incêndio. Apenas cinco membros da tripulação estavam acordados quando as chamas deflagraram, tendo conseguido todos saltar da embarcação. Dois deles ficaram com ferimentos nos membros inferiores.

Um sexto membro da tripulação que se encontrava na escala, afinal, não se encontrava a bordo, segundo as autoridades. Por norma, o capitão do “Conception” era Jerry Boylan, um profissional com larga experiência, mas como foi feriado do Dia do Trabalhador terá sido outro capitão a comandar o barco na segunda-feira.

“Os nossos corações estão com os familiares das vítimas desta terrível tragédia”, declarou o xerife de Santa Barbara, Bill Brown, sublinhando que o incêndio foi o pior cenário possível a bordo de um barco​.

“Entre todos as hipóteses possíveis, estar numa localização remota onde deflagra o fogo e com capacidades limitadas dos bombeiros...e depois as chamas propagam-se rapidamente. Não poderia haver pior cenário”, acrescentou o xerife Bill Brown.

Também a porta-voz da guarda costeira, Monica Rochester, sublinhou que é preciso estar preparado para “o pior quadro possível”, admitindo a existência de mais vítimas mortais.

O proprietário da embarcação, Bob Hansen, garantiu que foram sempre cumpridas todas as normas de segurança a bordo, não havendo registo prévio de quaisquer violações das regras.

Entretanto, Dianne Feinstein, senadora democrata da Califórnia, já apelou a uma investigação sobre o caso, avança a Reuters.