Novo embaixador norte-americano no México critica Frida Kahlo

bettmann/ getty images

Christopher Landau é embaixador dos Estados Unidos no México há pouco mais de um mês e recentemente visitou a casa de Frida Kahlo. Em seguida, publicou um tweet: “admiro o seu espírito livre e boémio, e com todo o direito tornou-se um ícone do México em todo o mundo”. Até aqui, nenhum problema. O que causou polémica foi o que escreveu depois: “o que não compreendo é a sua óbvia paixão pelo Marxismo, Leninismo e Estalinismo. Sabem os horrores cometidos em nome destas ideologias?” E, em seguida, choveram as críticas.

Vários utilizadores no Twitter responderam ao embaixador, questionando as políticas norte-americanas e as intervenções dos EUA nos países da América do Sul. Entre as respostas, está uma do Partido Comunista do México, que descreve a pintora como “uma defensora do humanismo”.

Frida Kahlo é um dos nomes mais conhecidos da cultura mexicana. A pintora, que morreu em 1954, criou cerca de 200 obras e é considerada um dos nomes mais relevantes do movimento feminista.

Christopher Landau é advogado e esta é a sua primeira experiência como diplomata. Foi votado e nomeado por unanimidade embaixador pelo senado. Fez juramento a 12 de agosto e uma semana depois estava na Cidade do México.