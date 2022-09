Dados pessoais de uma criança refugiada revelados no Twitter pela líder de comunicações da ACNUR

Publicar a imagem de uma criança refugiada, com nome, localização e outros dados pessoais, incluindo contactos. Foi o que fez Melissa Fleming, a recém-nomeada subsecretária para a comunicação global do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A par com a imagem e as informações pessoais, Fleming dizia: "Pensando nesta criança refugiada que em tempos encontrei. Um dos nossos maiores desafios é garantir que raparigas como ela se podem inscrever na escola para poderem recuperar do trauma e voltarem a aprender".

As críticas não tardaram. A começar pela do historiador Benjamin Thomas White, da Universidade de Glasgow, que apresentou uma queixa formal junto do Inspetor-Geral da ACNUR. "O tweet original de Melissa Fleming foi uma espantosa quebra de confidencialidade", escreve White. "Ela revelou os detalhes pessoais de uma criança refugiada aos seus 76.000 seguidores".

"A seguir, a equipa que ela dirige piorou ainda muito mais as coisas retweetando-os para os 2,3 milhões de seguidores da principal contra do ACNUR", acrescenta o historiador, que se ocupa em particular das questões de refugiados. Nem Fleming nem a sua equipa mostraram qualquer consideração pela privacidade e a segurança desta menina e da sua família".

Fleming rapidamente percebeu o erro e apagou o seu tweet. Agradeceu a White por lhe ter chamado a atenção e disse ao jornal "Guardian" que andava à procura da família em questão para pedir desculpa. Mas negou parte das acusações que lhe fazem, entre elas a de ter a atitude do "salvador branco". O seu propósito, explicou, é o de humanizar os refugiados e gerar simpatia por eles. "Pedimos sempre o seu consentimento", garantiu.

White não ficou convencido. Disse que a explicação inicial de Fleming "era um esforço cuidadosamente fraseado para limitar os danos para a sua reputação dentro da ONU" e que uma das desculpas que usou - de que a imagem em causa já tinha seis anos - não era revelante. "Aquela criança ainda será uma criança", notou.

Não é a primeira vez que a ACNUR é suspeita de se tentar promover à custa dos mais vulneráveis, utilizando abusivamente imagens, sem respeito pelos seus direitos.