Advogada na linha da frente dos recentes protestos em Moscovo presa com outro ativista e um vereador eleito

Uma advogada russa que tem estado na linha da frente dos recentes protestos em Moscovo foi presa esta segunda-feira, juntamente com um outro ativista da oposição e um vereador eleito. Lyubov Sobol, de 31 anos, trabalha para a Fundação Anticorrupção da Rússia, um grupo independente liderado por Alexei Navalny.

Segundo o jornal “The New York Times”, também foram presos o ativista Nikolai Lyaskin e o jornalista da “Novaya Gazeta” e vereador Ilya Azar.

Sobol tem sido um dos principais rostos da mais recente onda de protestos, incluindo a macha pacífica que no último sábado reuniu vários milhares de pessoas no centro da capital russa. Libertada entretanto e a aguardar audiência, Sobol esclareceu no Twitter que foi presa ao sair de uma loja sob a acusação de participar numa reunião ilegal.

“Autoridades corruptas, falsificadores e canalhas”

De acordo com o seu relato, só foi autorizada a contactar um advogado às 23:40. “Antes disso, não me deixaram usar o telefone, nem mesmo para o meu marido me ligar. Apresentaremos recurso contra detenção ilegal”, escreveu.

Acusando o presidente da Câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, de tentar assustá-la com “prisões noturnas”, Sobol afirmou não se sentir intimidada e prometeu continuar a lutar contra “autoridades corruptas, falsificadores e canalhas”.

Enquanto mãe de uma criança de cinco anos, Sobol não pode ser condenada à prisão ao abrigo da legislação russa, que proíbe a prisão de mães com filhos menores de 14 anos. No entanto, a advogada tem sido multada repetidas vezes e sujeita a longos interrogatórios, recorda o “Times”.

Cerca de 60 candidaturas às eleições foram bloqueadas

O seu chefe, Alexei Navalny, é a figura da oposição com mais destaque na Rússia, ainda que se tenha mantido afastado dos protestos mais recentes. No final de julho, Navalny foi condenado a 30 dias de prisão, a sentença máxima por “violação reiterada das regras de organização de manifestações”, que exigem o aval das autoridades.

A pena foi aplicada num clima de contestação crescente devido à rejeição de candidaturas da oposição para as eleições municipais do próximo domingo. Navalny foi entretanto libertado.

O alvo das reivindicações tem sido a comissão eleitoral, que os manifestantes acusam de ter bloqueado a candidatura de cerca de 60 opositores e independentes sob o pretexto de que algumas das assinaturas, necessárias para concorrerem, tinham sido falsificadas.

“É preciso que este presidente da Câmara, cínico e mentiroso, oiça a nossa voz”

A autarquia de Moscovo também tem sido visada. Num protesto recente, gritando “esta é a nossa cidade!”, os manifestantes foram bater simbolicamente, um a um, às portas da Câmara Municipal da capital russa.

“Em toda a Moscovo, eles retiram os candidatos independentes. É preciso que este presidente da Câmara, cínico e mentiroso, oiça a nossa voz”, disse então Ilya Yashin, cofundador e um dos líderes do movimento político Solidarnost.

As últimas eleições locais e regionais foram marcadas pela queda significativa do partido no poder, o Rússia Unida, num contexto de descontentamento causado pelo aumento da idade da reforma.