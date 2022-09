12 pessoas detidas por invadirem o túmulo de um músico famoso, despirem o cadáver e colocarem as imagens nas redes sociais

A polícia da Costa do Marfim deteve 12 pessoas sob acusação de terem participado na profanação do túmulo de DJ Arafat (verdadeiro nome: Ange Didier Houon), um músico de 33 anos cuja recente morte num acidente de motorizada gerou forte comoção no país.

Filho de uma cantora e de um engenheiro de som, Arafat praticava um estilo de música local conhecido como coupe-decale. Fora sepultado no sábado numa cerimónia privada só para a família e os próximos, após um concerto durante a noite anterior. Horas depois, uma pequena multidão invadiu o cemitério, abriu o túmulo e retirou o cadáver, que terá sido despido. Imagens foram postas a circular nas redes sociais.

Antes do funeral, o caixão tinha sido colocado no centro de um estádio com 35 mil pessoas, onde decorreu o concerto, com 6500 seguranças e transmissão televisiva em direto. A emoção era visível em muitos rostos.

Franck Alcide Kacou, gestor da Universal Music em África, lembrou a carreira do artista. "Ele revolucionou o coupe-decale misturando sons e ritmos. Por exemplo, foi inspirado pela música tradicional africana, mas também pela afrobeat nigeriana, pelo rap e pelo funk brasileiro. Era também um dançarino excepcional, e ligava a música que fazia a formas novas de dança".

Tendo recebido vários prémios internacionais DJ Arafat era um personagem algo polémico a nível pessoal, com uma história de conflitos familiares e com colegas. Mas na morte, o presidente do país recordou-o como um embaixador da Costa do Marfim e um ícone da juventude.