Uma líder arrependida? Sim, se Carrie pudesse desistia da liderança de Hong Kong

“Um caos imperdoável” para o qual Carrie Lam acredita ter poderes “muito limitados” para resolver. As palavras da chefe do Governo de Hong Kong foram ditas numa reunião com empresários à porta fechada, mas uma gravação do encontro chegou à agência Reuters e Lam diz-se arrependida e que, se pudesse, abandonaria tudo.

“Se tivesse escolha, a primeira coisa que faria era desistir, apresentando um sentido pedido de desculpas”, contou a governante aos empresários numa reunião que aconteceu na semana passada e cujo conteúdo só agora foi revelado numa investigação especial da Reuters e confirmado por três empresários que estiveram presentes. O objetivo era o de resolver o conflito com os manifestantes antigoverno que há cerca de três meses protestam quase diariamente nas ruas daquela região autónoma da China e que já é considerada a maior crise política desde 1989 (massacre de Tiananmen).

“O espaço político de manobra para um chefe de um Executivo que, infelizmente, de acordo com a Constituição tem de servir dois mestres - o Governo central eleito pelas pessoas e a população de Hong Kong - é muito, muito limitado”, disse aos empresários, considerando a sua incapacidade como uma “grande tristeza”.

Inicialmente, as manifestações foram uma resposta à proposta de lei da extradição, que permitiria a entrega de suspeitos de crimes à China - em poucos dias, a lista de reivindicações cresceria, chegando mesmo a ser exigida a demissão de Carrie Lam. Aos empresários, a chefe do Executivo assegurou que de Pequim não chegou qualquer ordem para pôr fim à crise ou de pôr militares nas ruas para controlar os manifestantes. “Não há absolutamente plano algum.”

A crise, no entanto, foi elevada à categoria de “problema nacional”. E o Governo de Pequim, garantiu Lam, está bem consciente das consequências de enviar militares para travar as manifestações. “Sabem que haveria um preço muito alto a pagar. Preocupam-se com a imagem internacional do país. A China demorou muito tempo a construir esta reputação de um país que tem algo a dizer, que não é apenas uma grande economia mas uma grande economia responsável e, por isso, para manter estes desenvolvimentos positivos, isso não faz parte dos planos.”

Confrontado pela Reuters, o gabinete de Lam não confirmou as declarações e apenas referiu que a chefe de Governo participou em dois eventos na semana passada, incluindo um encontro privado com empresários. “Não estamos em condições de confirmar o que foi dito nesses eventos.”

Desde junho que as pessoas têm protestado. O escalar das tensões levou a que, a 15 de junho, Lam suspendesse a lei e que, menos de um mês depois, a anunciasse como “morta”. A jogada não chegou para dissuadir os manifestantes , que exigem ainda um investigação à atuação da polícia de Hong Kong e uma reforma democrática.

Carrie Lam foi escolhida para liderar o Governo de Hong Kong em março de 2017 - é a primeira mulher a ocupar o cargo.