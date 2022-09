Síria. Humans Rights Watch denuncia detenção de sírios após deportação do Líbano

A Segurança Geral do Líbano anunciou ter deportado, de 21 de maio a 28 de agosto deste ano, 2.731 sírios, seguindo a política de devolver todos os sírios que entraram no Líbano de maneira irregular desde 24 de abril ao seu país.

Contudo, a HRW afirma que os três sírios, que foram "levados à força e detidos sem julgamento, atravessaram a fronteira para o Líbano antes de 24 de abril.

"O Líbano está a colocar os sírios em sério risco devolvendo-os ao país de onde fugiram e entregando-os a um Governo responsável por atrocidades em massa", disse Lama Fakih, diretor interino para o Médio Oriente da HRW, em comunicado.

A política de deportação provocou um aumento da pressão sobre os refugiados sírios para que estes regressem, incluindo a demolição forçada de abrigos para requerentes de asilo e a repressão dos sírios que trabalham sem autorização.

Embora o combate ativo tenha terminado em grande parte da Síria, com exceção da ofensiva contra Idlib, a HRW continua a documentar detenções arbitrárias, desaparecimentos e assédio em áreas retomadas pelo governo do presidente sírio, Bashar al-Assad.

"Outros países devem intensificar os programas e ajudar a garantir que o Líbano não tenha o ónus de abrigar uma população tão grande de refugiados", disse Fakih.

O Líbano recebeu aproximadamente 1,5 milhões de refugiados sírios desde 2011.

"No entanto, não há desculpa para as autoridades libanesas violarem as obrigações internacionais e colocarem as pessoas em perigo", disse.

Como parte da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, o Líbano é obrigado a não devolver ou extraditar ninguém em risco de ser torturado.

O Líbano também está obrigado a não expulsar ou deportar pessoas para lugares onde correm risco de perseguição, lembra a HRW.