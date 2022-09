Hong Kong. Após fim de semana de protestos violentos, manifestantes apelam a greve geral e boicote às aulas

Após mais um fim de semana marcado por violentos protestos, Hong Kong acordou esta segunda-feira com apelos a uma nova greve geral e ao boicote às aulas nas universidades.

Segundo a agência de notícias France-Presse, os manifestantes pró-democracia provocaram danos nas carruagens de metro e comboio na hora de ponta da manhã. Vestidos de negro, muitos bloquearam as portas das carruagens em várias estações, causando atrasos significativos em toda a rede de transporte ferroviário.

Em dia de regresso às aulas, após as férias de verão, os estudantes apelaram a um boicote durante duas semanas e a um protesto à tarde. Um cenário que a advogada Angeline Chan antecipara recentemente ao Expresso: “Os estudantes voltam à escola a partir de setembro mas já se fala em protestos escolares e estou certa de que isso irá acontecer.”

Um dos dias mais violentos desde o início dos protestos

“Este movimento não mostra quaisquer sinais de abrandar ou esmorecer, a menos que o Governo dê uma resposta substantiva às cinco exigências que os manifestantes têm feito repetidamente”, garantia, elencando, em seguida: “remover a definição de protestos como motins, retirar completamente a proposta de lei de extradição, retomar o processo de sufrágio universal genuíno, investigar a brutalidade policial através de uma comissão independente e amnistiar todos os manifestantes envolvidos nos protestos desde junho.”

Sábado foi um dos dias mais violentos desde o início dos protestos, há três meses, naquela região administrativa especial da China. O protesto pretendia assinalar os cinco anos desde que Pequim acabou com o sufrágio universal em Hong Kong. No domingo, milhares de manifestantes tentaram bloquear o acesso ao aeroporto, erguendo barricadas com carrinhos de bagagem antes de serem perseguidos pela polícia. Durante os protestos, os manifestantes voltaram a queimar uma bandeira chinesa.

Presos nos engarrafamentos causados pelos protestos, muitos passageiros viram-se obrigados a caminhar a pé até ao aeroporto. Cerca de 15 voos foram cancelados. No total, a polícia de Hong Kong deteve 63 manifestantes só este fim de semana. As autoridades acusam os membros dos protestos de vandalismo e de posse ilegal de armas e explosivos.

Quase 900 pessoas presas desde meados de junho

Quase 900 pessoas foram presas desde a escalada dos protestos em meados de junho, com confrontos frequentes entre manifestantes e a polícia, que tem disparado gás lacrimogéneo e balas de borracha para os dispersar.

A instabilidade em Hong Kong escalou por causa de um projeto de lei de extradição, entretanto suspenso, que permitiria que suspeitos fossem enviados para a China continental para serem julgados em tribunais controlados pelo Partido Comunista. Desde então, os protestos evoluíram para apelos por mais democracia, segundo o modelo “um país, dois sistemas”, que garante liberdades como um sistema judicial independente, sob o qual Hong Kong é governada desde 1997.