Hezbollah e Israel envolvem-se em troca de fogo no primeiro confronto transfronteiriço dos últimos 13 anos

O Hezbollah, grupo militante libanês pró-Irão, lançou este domingo um ataque contra posições militares de Israel e envolveu-se numa intensa troca de fogo no primeiro confronto transfronteiriço em mais de uma década entre os inimigos de longa data.

As Forças Armadas de Israel disseram que “dois ou três mísseis antitanque” foram disparados do sul do Líbano contra uma base e uma ambulância militares mas sem causar mortos ou feridos. O tenente-coronel Jonathan Conricus, um porta-voz do Exército, também referiu que Israel ripostou com aproximadamente 100 projéteis de artilharia e que helicópteros de ataque atingiram a área, adiantando que “a troca terá provavelmente acabado”.

O Hezbollah reivindicou o ataque, precisando que os seus combatentes destruíram um veículo do Exército israelita perto da fronteira na mesma área. Contradizendo as declarações israelitas, o Hezbollah referiu que matou e feriu pessoas, não tendo ficado claro se também teria havido baixas do lado libanês.

Israel preparou-se toda a semana para possível ataque

Segundo a televisão israelita, o Exército ordenou que moradores próximos da fronteira permanecessem no interior das suas casas e se protegessem nos abrigos contra bombas.

As forças israelitas ao longo da fronteira prepararam-se para um possível ataque do Hezbollah durante toda a semana. A liderança da organização acusou Israel de a ter tentado atacar com dois drones no último domingo no seu reduto a sul de Beirute.

O vice-líder do Hezbollah tinha avisado que as suas forças lançariam um ataque-surpresa de retaliação contra Israel. “Descarto tratar-se de uma atmosfera de guerra, é a resposta a um ataque”, sublinhou Naim Qassem numa entrevista televisiva na terça-feira. “Tudo será decidido no seu momento”, acrescentou.

Israel não reivindicou os ataques em Beirute mas dois diplomatas, citados pelo jornal “The Guardian”, disseram que a rara operação poderá ter sido uma tentativa de assassínio ou um esforço para destruir equipamento destinado a instalar sistemas avançados de orientação em foguetes rudimentares.

As autoridades israelitas também revelaram recentemente que o Irão estava a ajudar o Hezbollah a construir mísseis guiados no Líbano, algo que disseram que não iriam tolerar. Os mísseis guiados, em vez dos foguetes imprecisos que usou no passado, permitiram ao Hezbollah atingir infraestruturas vitais de Israel em qualquer conflito futuro.

Tensões ameaçam arrastar Líbano e Israel para novo conflito

Nem Israel nem o Hezbollah manifestaram interesse em voltar à guerra, após o conflito de um mês em 2006 que matou cerca de 1.200 pessoas no Líbano, sobretudo civis, e cerca de 160 em Israel. Nos últimos 13 anos, evitaram confrontos diretos, exceto nalgumas situações isoladas de crise.

Em 2015, o Hezbollah disparou um míssil antitanque que matou dois soldados israelitas. Israel retaliou, bombardeando a área e acabando por matar um soldado das forças de manutenção de paz das Nações Unidas.

Nos últimos tempos, as tensões entre Israel e o Irão, fundador e patrono do Hezbollah, subiram de tom e ameaçam arrastar o Líbano e Israel para um novo conflito. A Força Aérea israelita bombardeou ativos militares iranianos na Síria, alegando que Teerão está a usar o país como base para atacar Israel. Os israelitas foram igualmente acusados de bombardear forças do Hezbollah a operar na Síria, onde o grupo é aliado do Presidente Bashar al-Assad.