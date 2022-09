Com um morto confirmado e capaz de gerar “condições catastróficas”, furacão Dorian aproxima-se dos EUA

O furacão Dorian, que esta segunda-feira chega à costa leste dos EUA, é já a tempestade mais forte de que há registo a atingir as Bahamas e uma das mais intensas alguma vez observadas no Oceano Atlântico. A imprensa das Bahamas fala na primeira morte confirmada: Lachino McIntosh, um rapaz de sete anos, que morreu afogado. A irmã continua desaparecida.

Com ventos de quase 300 quilómetros por hora e a chegar à categoria 5 (numa escala de 5), o Dorian ameaça levar ventos e chuvas fortes e inundações à costa leste da Florida e ao sudeste norte-americano. Para trás deixará o resultado da sua passagem pelo norte das Bahamas, sendo descrito pelo Centro Nacional de Furacões como “um furacão incrivelmente poderoso”, capaz de gerar “condições catastróficas”.

As autoridades insistem que este é um dos furacões mais perigosos das últimas décadas, o que já levou à retirada de milhares de pessoas do arquipélago.

Furacão deverá atingir máxima força esta terça-feira

Os alertas daquele centro do serviço meteorológico dos Estados Unidos dizem sobretudo respeito ao período de segunda-feira à noite até à manhã de quarta. Os ventos, com a força de tempestades tropicais, devem começar a sentir-se no sul da Florida na tarde desta segunda-feira, continuando até terça e quarta-feira. Dependendo da distância da costa a que cairá, o Dorian poderá atingir a sua máxima força na terça-feira.

Apesar de dever permanecer fora da costa, o centro do furacão, com ventos extremos da categoria máxima, ficará tão próximo que os alertas se tornam necessários, escreve o jornal “The Washington Post”. Citando o Centro Nacional de Furacões, o diário refere que “um pequeno desvio para a esquerda poderá trazer o intenso núcleo do furacão e os seus ventos perigosos para mais perto ou para a costa da Florida”.

Dorian poderá transformar Bahamas durante décadas

Além da Florida, o Dorian também deverá abater-se sobre o litoral dos estados da Geórgia e da Carolina do Norte e do Sul entre quarta e sexta-feira, onde “há uma probabilidade crescente de um surto de ventos fortes e tempestades perigosas”.

Na última noite, quando a tempestade se abateu sobre a ilha Grande Bahama, estavam previstas rajadas de 321 quilómetros por hora e inundações entre 550 e 700 centímetros acima dos níveis normais das marés. “Estes riscos causarão destruição extrema nas áreas afetadas e continuarão por várias horas”, alertou o centro meteorológico.

Dependendo do seu impacto no norte das Bahamas, particularmente na Grande Bahama e nas Ilhas Ábaco, a tempestade poderá transformar estes locais durante décadas, sintetiza o “Post”.