Brasil. Quase 4000 novos incêndios nas 48 horas após suspensão de queimadas; aprovação de Bolsonaro em queda

A Amazónia continua a arder e nem a proibição de queimadas, decretada por Jair Bolsonaro na quinta-feira, abrandou as chamas. De acordo com os dados do ‘Programa Queimadas’, aquele território rico em biodiversidade vive o pior agosto desde 2010, com 30.901 fogos/queimadas registados - em 2010 foram 45.018, conta o jornal “O Globo”. No ano passado foram assinalados 10.421 fogos.

O “The Independent” dá conta de que quase 4000 novos focos de incêndios tiveram lugar nas 48 horas depois do tal decreto que suspendia as queimadas por 60 dias, com exceção para alguns territórios. Os números, tais como os referidos acima, são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Entre janeiro e agosto, o Brasil foi palco de mais de 72 mil fogos, o que representa um aumento de 83% para o mesmo período de 2018. É um recorde desde que há registos (2013).

Os especialistas ouvidos pelo jornal “O Globo” temem o que pode acontecer em setembro, pois é um mês ainda mais seco e em que, historicamente, se observa uma maior quantidade de queimadas.

Aprovação do Presidente em queda

O Presidente do Brasil, que demorou a reconhecer aquela tragédia na Amazónia e que teve uma troca de palavras acesa com Emmanuel Macron, o homólogo francês, que colocou em causa alguns acordos, vê a popularidade sair manchada por esta história. De acordo com este artigo do jornal “A Folha de São Paulo”, a reprovação de Bolsonaro subiu de 33%, em julho, para 38%; a aprovação caiu de 33% para 29%; a avaliação do Governo mudou pouco: de 31% para 30%. Esta sondagem da Datafolha ouviu 2.878 pessoas de 175 municípios.

A “Folha” vai mais longe: se as presidenciais fossem hoje, Fernando Haddad (PT), o sucessor de Lula da Silva, venceria as eleições com 42% (vs. 36% de Bolsonaro). Em outubro de 2018, Bolsonaro ganhou a presidência graças a 55,13% dos votos (vs. 44,87% de Haddad).

Esta segunda-feira, o Presidente brasileiro garantiu ainda que estará presente na próxima Assembleia Geral da ONU, onde pretende falar sobre os desenvolvimentos na Amazónia, apesar da sua cirurgia no próximo domingo.

“Eu vou comparecer à ONU nem que seja de cadeira de rodas, de maca, vou comparecer”, garantiu Bolsonaro esta segunda-feira, à saída do Palácio da Alvorada. “Porque eu quero falar sobre a Amazónia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam”.

De acordo com o “G1”, o governante brasileiro será submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia que surgiu no local onde, na sequência da facada que sofreu durante a campanha presidencial, já teve três operações. O período de repouso deverá ser de 10 dias.

A assembleia da ONU está agendada para 20 de setembro, em Nova Iorque.