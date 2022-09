A ordem de trabalhos à passagem do Dorian pelas Bahamas: “Resgatar, recuperar e rezar”

Trata-se da “mais violenta” tempestade a atingir as Bahamas desde que há registos e o primeiro-ministro do arquipélago já veio dizer não ter memória de tamanha “devastação”. O furacão Dorian chegou esta segunda-feira à costa leste dos EUA e não tem poupado terra alguma. Não há registo de mortos mas a Cruz Vermelha estima que cerca de 13 mil casas tenham ficado danificadas ou mesmo sido destruídas à passagem do furacão, cujos ventos atingiram os 300 quilómetros por hora. “Ainda não temos uma perspetiva geral do aconteceu mas não temos dúvidas de que o impacto é catastrófico”, afirmou Sune Bulow, chefe do centro de operações de emergência da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR), em comunicado citado pela AFP. A organização estará a responder a “necessidades de abrigo” consideradas prioritárias.

Uma atualização do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), feita às 10h00 da manhã desta segunda-feira, indicava que o furacão Dorian (de categoria 5 mas que entretanto desceu para 4) está a mover-se lentamente através da Grande Bahama, depois de ter chegado às ilhas Ábaco, no noroeste do arquipélago. Foi precisamente ali que morreu afogado Lachino McIntosh, um rapaz de sete anos, segundo notícias avançadas durante a manhã. A sua irmã continua desaparecida.

De acordo com o centro nacional, o furacão “vai continuar a atingir a ilha de Grande Bahama durante o dia e a noite desta segunda-feira”, estando a costa leste dos EUA “em risco”. A mais recente atualização do NHC indica que o Dorian encontra-se a 48 quilómetros a nordeste da cidade de Freeport, nas Bahamas, e a 177 quilómetros a leste de West Palm Beach, na Florida. Segundo números da Cruz Vermelha, 19 milhões de pessoas vivem em zonas que podem vir a ser afetadas e até cinco mil pessoas na Florida, Geórgia, Carolina do Sul — onde já foi declarado o estado de emergência, tendo sido entretanto encerrados cinco portos e evacuados hospitais e lares de idosos e outros centros que prestam assistência na área da saúde no primeiro dos estados referidos — podem vir a precisar de ajuda e abrigo.

Água potável, assistência sanitária e apoio económico a curto prazo são necessidades urgentes nas Bahamas

Devido aos cortes na eletricidade e ao acesso limitado à Internet, há pouca informação sobre os estragos causados pelo Dorian nas Bahamas, mas a Associated Press falou em casas destruídas, telhados desfeitos, carros e capotados e postes de eletricidade caídos; sabe-se que água potável, assistência sanitária e apoio económico a curto prazo são necessidades urgentes. De acordo com o “The Tribune”, o Aeroporto Internacional de Grande Bahama encontra-se inundado. No Twitter, há quem peça ajuda.

Antecipando as consequências, milhares de pessoas foram retiradas do arquipélago, foi pedido aos turistas que abandonassem a região e o governo abriu 14 centros de alojamento temporários, tendo colocado dezenas de igrejas, escolas e outros edifícios na sua lista oficial de abrigos de emergência. Locais que, por esta altura, já se encontram cheios, obrigando os residentes a procurar comida e água noutros locais não listados, diz a “BBC”.

No Twitter, o primeiro-ministro, Huber Minis, referiu-se à devastação causada como “não tendo quaisquer precedentes”. “Grande Bahama continua a sentir o impacto do furacão Dorian. Os ventos diminuíram de velocidade mas a tempestade mantém-se extremamente perigosa”, afirmou, enumerando aquilo que, para si, é importante agora fazer: “resgatar, recuperar e rezar”.