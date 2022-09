Israel. Nacionalistas vão ser a chave das eleições

As eleições legislativas de 9 de abril foram caracterizadas pela fragmentação do espectro eleitoral e na segunda edição de 17 de setembro acontecerá exatamente o contrário. A maioria das forças políticas aparentadas — à direita como à esquerda — optou por apresentar listas conjuntas para concentrar os votos e ficar acima do limite eleitoral necessário de 3,25%. Outro aspeto é a multiplicação de acusações por casos de corrupção num país em que os políticos deixaram de ser austeros e incorruptíveis como outrora.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)