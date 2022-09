Trump e Rouhani em Nova Iorque?

Apesar de meses de conflito em lume médio, com a destruição de um drone americano, ataques contra vários petroleiros no estreito de Ormuz, alegadamente orientados por forças militares de Teerão, e o desmantelamento de um grupo de espiões recrutados pela CIA em solo iraniano, a esperança de uma resolução diplomática para a crise entre Estados Unidos e Irão terá atingido o ponto mais alto desde que a Administração Trump renunciou ao acordo nuclear com o rival asiático (JCPOA, sigla em inglês).

“Estamos a falar de algo inesperado, mas ao mesmo tempo promissor, pois ambas as partes pronunciaram frases de reaproximação e um ator de peso, o Presidente Macron, decidiu apostar o seu capital para desbloquear a situação”, explica ao Expresso Jim Walsh, conselheiro do Congresso americano para assuntos relacionados com terrorismo nuclear e várias vezes enviado oficial a Pyongyang e Teerão durante a última década.

Walsh refere-se às declarações do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, anfitrião da reunião dos sete países mais industrializados (G7), no passado fim de semana, altura em que previu um encontro para as “próximas semanas” entre Donald Trump e Hassan Rouhani, Presidentes dos EUA e do Irão, respetivamente.

