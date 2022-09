Tiroteio no Texas: um atirador faz sete mortos e 21 feridos

O presidente da Câmara de Odessa, no Texas, anunciou três mortos e 21 feridos. Os tiroteios, segundo explicou Jerry Morales, ao jornal "The New York Times", começaram depois das 16 horas (hora local), numa estrada que liga as cidades de Westland e Odessa, no oeste do Texas, no sábado.

O atirador circulava numa viatura, a partir da qual atingiu de modo indiferenciado gente que circulava a pé ou de carro, disseram as autoridades.

O ataque aterrorizou as duas cidades, menos de um mês depois de homens armados terem morto 31 pessoas em El Paso e Dayton, Ohio, relançando a discussão sobre o porte de armas nos Estados Unidos.

O chefe do Departamento de Polícia de Odessa, Michael Gerke, disse que o tiroteio tinha começado depois de uma operação de trânsito. O atirador fugiu da polícia e sequestrou um carrinha de correio USPS, disparando contra todos. Foi atingido pela polícia e morreu no local. As autoridades disseram que não sabem qual foi o motivo que o levou a agir.

Este é o quarto tiroteio desde de 2017, ocorrido no Texas. Só no mês de agosto já morreram 53 pessoas em tiroteios nos Estados Unidos. E até ao momento, desde o início do ano, houve 38 tiroteios com mais de três feridos.