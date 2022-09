Reportagem numa Amazónia em fogo. Crime sem tréguas e sem castigo

Castelo dos Sonhos, no sul do Pará, amanhece com o sol parcialmente encoberto pela névoa azulada que não deixa o povoado, perfumando toda a região com um cheiro permanente de lenha queimada, num pesadelo que já dura pelo menos há cinco semanas. É apenas mais uma cidade localizada no arco do desmatamento e no eixo da BR-163 que se depara com florestas, fazendas, áreas protegidas e mesmo terras indígenas a serem consumidas pelo fogo que não obedece ao decreto presidencial.

Castelo dos Sonhos na realidade é um distrito de Altamira, cidade da Amazónia com o segundo maior número de alertas por queimadas deste ano — 1500 alertas, segundo o sistema de controlo do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a maioria concentrada a partir de 10 de julho. “Ao longo de toda esta região, dos quase 400 quilómetros entre Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e Novo Progresso, no Pará, qualquer um coloca fogo ao longo da estrada para limpar. Todo ano é assim”, explica Karina Fabiana, engenheira florestal da ONG Instituto Raoni. Ela explica que a queimada é o último passo de uma agressão maior à floresta.

