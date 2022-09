Furacão Dorian já sopra a 215 km por hora

De acordo com o último boletim do NHC, o furacão estava localizado a 645 quilómetros a leste das Bahamas e a 925 quilómetros a leste de West Palm Beach, na Flórida. O NHC (Centro Nacional de Furações), com sede em Miami, refere que o furacão Dorian é "extremamente perigoso", e representa uma "ameaça significativa" para a Florida e o noroeste das Bahamas, tendo enviado um avião que confirmou que o furacão está a aumentar a sua intensidade.

Segundo o NHC, está previsto que o furacão atinja os Estados Unidos na segunda-feira, perto de Palm Beach County, e depois siga em terra pela zona de Orlando, mas ainda existe alguma incerteza sobre o local onde vai tocar terra.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que cancelou a visita que tinha programado este fim de semana à Polónia devido ao furacão Dorian, já declarou o estado de emergência para a Florida. Os governadores da Florida e da Geórgia também declaram o estado de emergência, que permite mobilizar os serviços públicos do Estado de forma mais efetiva e recorrer, se necessário, ao auxílio federal.